Era o último dia da semana, uma sexta-feira, quando o advogado João Magalhães Ramalho se reuniu em Genebra com o agora vice-presidente do banco Pictet, a instituição financeira suíça conhecida por cuidar discretamente de grandes fortunas. Além do advogado, que à data estava na sociedade PLMJ, e do responsável do Pictet, Ramon Sarda, estava também presente o funcionário Jurg Egli, que cerca de um mês depois viria a receber ali mesmo o antigo presidente do BPP, João Rendeiro. Era 9 de janeiro de 2009. Em Portugal, a gestão do BPP estava há cerca de um mês e meio nas mãos de uma administração provisória nomeada pelo Banco de Portugal e a preocupação com o futuro do banco tinha mesmo saído à rua, com vários depositantes a manifestarem-se — depois de terem visto as suas contas serem congeladas e temerem perder o investimento de uma vida. Mas o advogado tinha um objetivo: conseguir que a fortuna de Rendeiro ali guardada fosse colocada num paraíso fiscal e protegida por um trust (veículo societário que serve para proteção de bens, administrado por um gestor em nome de terceiros).

Nessa reunião — segundo a ata que consta da documentação agora entregue pelas autoridades suíças ao juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) Carlos Alexandre, em resposta a uma carta rogatória enviada há já onze anos —, o advogado começou por explicar que o BPP enfrentava graves problemas de liquidez. Essas dificuldades, segundo João Ramalho, eram consequência de vários investimentos efetuados por conta dos clientes, com base em mandatos de gestão nas estruturas de private equity (um tipo de fundo de investimento fechado, ou seja, não cotado, que investe capital — normalmente conseguido junto de investidores particulares ou institucionais — diretamente em empresas com potencial de crescimento a médio e longo prazo, com o intuito de lucrar com uma futura venda).

