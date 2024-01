Ilya tem 11 anos. No ano passado, perdeu a mãe durante os bombardeamentos russos que arrasaram a cidade portuária de Mariupol, os mesmos que o deixaram com ferimentos de estilhaços numa perna e que foram tratados num hospital de Donetsk, sem recurso a anestesia. Lá, os adultos riam-se dele e corrigiam-no se proferia a tradicional frase “Slava Ukraini” (“Glória à Ucrânia”), à qual o seu médico chegou a acrescentar: “Como parte da Rússia”. Oleksandr, mais conhecido por Sashko, tem 12 e foi separado da mãe num campo de filtração depois de a cidade ter caído nas mãos dos russos, em maio de 2022. Não lhe permitiram despedir-se dela antes de ser enviado para um orfanato, onde deveria ficar até ser adotado por uma família russa.

As histórias dos dois rapazes, partilhadas pelos próprios em vídeos divulgados pelo governo ucraniano, são das poucas com um desfecho feliz — através dos esforços das avós, Olena e Ludmila, apoiadas por uma rede de organizações governamentais e não governamentais, conseguiram regressar a território controlado pela Ucrânia. São muitas mais as que continuam em aberto. Segundo as autoridades ucranianas, desde o início da invasão 19.546 crianças foram enviadas para a Rússia ou para territórios sob ocupação. Até agora, 522 foram recuperadas, 387 das quais, segundo as autoridades ucranianas, tinham sido deportadas ilegalmente para a Rússia.

“É o caso de desaparecimentos mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial e pode argumentar-se que é o caso de sequestro de crianças mais difícil da História“, descreve ao Observador Nathaniel Raymon, diretor-executivo do Laboratório de Investigação Humanitária da Universidade de Yale. Há quase dois anos que esta equipa, em colaboração com o projeto Conflict Observatory do Departamento de Estado norte-americano, investiga os crimes cometidos na Ucrânia. Num primeiro relatório, publicado em fevereiro, denunciaram que mais de seis mil menores foram enviados para campos de reeducação e, em alguns casos, para o sistema de adoção russo. Num outro, divulgado nove meses depois, apontavam que mais de 2.400 foram levadas para territórios russos e daí para a aliada Bielorrússia.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.