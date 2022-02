Ayuso e Casado. Este Partido Popular já não tem espaço para os dois (resta saber se ainda há espaço para o PP)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“A situação na Ucrânia é, neste momento, melhor do que a do Partido Popular, porque ali não há armamento nuclear.” Poucas frases resumirão tão bem o que se passa dentro do maior partido político da direita em Espanha do que as palavras de José MaríaAznar, que liderou o PP e o Governo espanhol no final dos anos 1990 e até 2006. No rescaldo de um dia de intrigas e guerra interna, resta saber quem vai sofrer mais: Pablo Casado, líder do partido, Isabel Díaz Ayuso, presidente do governo de Madrid, ou o próprio PP que, em breve, enfrentará eleições antecipadas na Andaluzia.

A quinta-feira foi um dia de queda de morteiros, 24 horas depois de as primeiras notícias terem começado a ser divulgadas: a direção nacional do PP de Espanha está a investigar, desde outubro, o governo regional de Madrid, liderado por Ayuso. Motivo: um contrato público de um milhão e meio de euros, para compra de máscaras no início da pandemia, onde o irmão da política espanhola terá sido beneficiado por facilitar o negócio. Justificação: manter a transparência dentro dos governos regionais liderados pelo partido.

O problema é que as notícias terão causado mais mal do que bem e é o próprio partido, que estava em ascensão desde a vitória histórica de Ayuso em Madrid, que poderá acabar prejudicado.

Na sua análise aos acontecimentos de quinta-feira, o jornalista espanhol Carlos Alsina, várias vezes premiado, ironiza no seu programa de rádio: “O relatório dos bombeiros, ou dos canalizadores, não sei, revela que após o incêndio de morteiro ocorrido ontem há danos estruturais que comprometem seriamente o edifício. Ou seja, o PP entra em colapso. Em vez de vender o Genóva 13 [sede do partido], explodem-no.”