Contratos fraudulentos e acusações de espionagem: o PP espanhol está a implodir. O que aconteceu?

“Nunca imaginei que o meu partido fosse atuar de modo tão cruel”

Estrela em ascensão do PP, depois de ter conquistado com uma maioria quase absoluta a governação da região autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso não poupou nas palavras contra o seu antigo aliado, Pablo Casado, líder do PP: “Apesar de a vida política ser cheia de tristezas, nunca imaginei que a direção nacional do meu partido fosse atuar de modo tão cruel e tão injusto contra mim. Não pode haver nada mais grave do que acusar alguém da própria casa, com responsabilidade de governo, de corrupção (…) Que a oposição me ataque, é lógico, mas que o faça a direção do meu partido, porque me quero candidatar ao Congresso, é insensato.”

Ayuso já garantiu publicamente que nem ela nem ninguém do seu executivo “interveio para adjudicar o contrato”, frisando que o seu irmão trabalha como comercial, na área da Saúde, há 26 anos e que o negócio não tem nada de ilegal: “Ninguém encontrará uma única prova de corrupção da minha parte”.

A líder madrilena acredita que a quase-espionagem, e acima de tudo, as suspeitas de corrupção, são apenas uma manobra política para a afastar da liderança do partido, que já deu sinais de querer disputar: esta segunda-feira, após uma vitória do PP em Castela e Leão, a líder madrilena exigiu que a direção do partido marque uma data para o congresso de Madrid.

Segundo o jornal El País, há motivos para achar que esta investigação tem, pelo menos em parte, uma motivação política: antes de a investigação avançar, a direção do PP terá chamado Ayuso para uma reunião em que a ameaçou que difundiria informações sobre os contratos suspeitos se não se retirasse da corrida à presidência do partido em Madrid.

Risco de expulsão

Estas relevações e trocas de acusações culminam na decisão da direção nacional do PP, anunciada esta tarde em conferência de imprensa, de abrir um processo interno contra a líder madrilena, devido às “acusações gravíssimas, quase criminosas” contra o líder e cúpula do partido e concluir a investigação às alegadas irregularidades em torno da adjudicação do contrato à empresa do amigo do irmão de Ayuso. O secretário-geral do partido, Teodoro García Egea, anunciou a abertura deste dossier em tom grave, na sede do partido, alertando que os serviços jurídicos do PP estão também a avaliar se avançam com um processo judicial contra a líder madrilena, em resposta às acusações de que o partido engendrou um plano para a destruir de forma “cruel”.

Este processo “tem como objetivo recolher informação” e, no cenário mais grave, pode resultar na expulsão de Ayuso do PP. O tom solene do secretário-geral “mostra que não há compromisso possível, que Ayuso tem um pé fora do PP”, escreve o El País. Os termos em que tudo foi apresentado “revelam que a cúpula rompeu com a sua presidente regional mais mediática, a mais popular”, afirma o jornal.