Espanha. Pablo Casado, entre a proposta impossível de Sánchez e a pressão do Vox para entrar no governo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pablo Casado não quer o Vox. Mas Pablo Casado também não quer o PSOE. E o PSOE, de Pedro Sánchez, só dá a mão ao líder do Partido Popular se ele rasgar todos os acordos firmados com o Vox, de extrema-direita, em todas as regiões de Espanha. O problema é que as eleições de domingo, para a região de Castela e Leão, obrigam o Partido Popular a fechar um de dois acordos: ou o Partido Socialista Operário Espanhol se abstém na votação da investidura, e o PP tomará conta do parlamento regional, ou o partido de Casado terá de conseguir os votos do Vox, que já deixou claro que quer lugares no governo. E essa seria a grande vitória do partido de extrema-direita, que desde 2018 não para de crescer em eleições regionais e nacionais: ir mais além do que assinar acordos parlamentares — como já fez em Madrid, na Andaluzia e em Murcia, viabilizando a subida ao poder do PP — e chegar, de facto, a governar.

Assim, os recados políticos voam de todos os lados, para todos os lados, como um tiroteio em que não é possível distinguir fogo amigo ou decidir que danos colaterais são aceitáveis. Pablo Casado tem um problema em mãos, para o qual terá de ser o atual presidente de Castela e Leão, Alfonso Mañueco, a dar a cara, já que lhe cabe encontrar meios para gerir a região. Mostra também a instabilidade política que se vive em Espanha, quando os dois maiores partidos do país precisam de se aliar aos partidos extremistas — de direita e de esquerda — para governar.

O presente enveneado de Sanchéz

Pedro Sánchez, atual presidente do Governo espanhol e líder dos socialistas, disse-o na terça e repetiu-o na quarta-feira. Está disponível para dar indicações ao PSOE de Castela e Leão para que se abstenha, deixando o caminho livre para a investidura do candidato do PP, principal partido da oposição ao seu governo. Mas este não é um simples ato de cortesia. Pelo contrário, é um presente envenenado.