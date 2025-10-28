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Bairro Feliz: 5 anos de felicidade como moeda de troca

"Um por todos, todos por um Bairro Feliz” — é este o lema que une vizinhos neste programa de Responsabilidade Social do Pingo Doce, que celebra cinco anos a transformar comunidades.

Há magias que só acontecem dentro do nosso bairro. Um “olá” retribuído com um sorriso. Uma novidade contada à janela. Um saco de compras que se faz acompanhar de um som de campainha. O barulho das crianças a brincar. O “bocadinho de sal” ou as “folhas de louro” desenrascados sem pedir nada em troca. Fazer parte de uma comunidade tem muito que se lhe diga. E traz outro tanto a quem a compõe. Afinal, quem não daria tudo para viver num lugar onde a moeda de troca é aquilo que mais procuramos alcançar: a felicidade.

Foi em 2019 que nasceu o Bairro Feliz do Pingo Doce. Este Programa de Responsabilidade Social foi criado com o objetivo de puxar pelos vizinhos dos vários bairros do país. De que forma? Desafiando-os a observar as suas comunidades e convidando-os a inscrever as suas ideias para melhorar a sua vida e a dos restantes moradores. Sejam grupos de vizinhos ou entidades locais, todos são chamados a participar.

“Ao longo dos anos, fomos crescendo com as comunidades que nos rodeiam, e hoje podemos afirmar com confiança que cada loja é um ponto de encontro, um motor de vida local. Sentimos o ritmo dos bairros, somos parte da rotina diária de milhares de pessoas, uma porta aberta que acolhe todos, onde todos são bem-vindos. Mas a nossa intervenção e presença vão mais alem das nossas portas. As necessidades de cada bairro são o que nos move todos os dias.” Quem o afirma é Filipa Pimentel, Diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce, reforçando que, mais do que um programa de cidadania ativa, “esta iniciativa é um convite às comunidades que reconhecem o seu papel na vida uns dos outros e contam com o Pingo Doce para fortalecer os laços que fazem de um bairro uma verdadeira comunidade.”

Desde 2019…

92,5

milhões de votos foram registados pelo Programa Bairro Feliz

28

milhões das moedas foram utilizadas. As mesmas são feitas de plástico reciclado e 100% reciclável

Que este Programa impacta o próprio Pingo Doce enquanto marca, num reforço da sua proximidade a cada cliente, isso é certo. Mas de que forma este impacto é levado até aos clientes? Os números falam por si. Só em cinco anos, foram entregues mais de 1.86 milhões de euros em donativos. Foram feitas 11.840 inscrições, 92.5 milhões de votos e apoiadas 1.950 causas. A estas irão juntar-se os 467 projetos vencedores da 5ª edição do Bairro Feliz, que serão conhecidos no dia 15 de novembro.

Cada ideia submetida corresponde a uma das seis áreas de atuação, que por sua vez se dividem em oito focos de ação. Foram ideias que nasceram no bairro e que foram depois apresentadas aos decisores finais: os vizinhos de cada loja Pingo Doce.

Conheça os números

564

causas apoiadas na área de educação e escolas;

332

causas apoiadas na área da proteção e cuidados de saúde;

278

causas apoiadas na área de inclusão social;

274

causas apoiadas na área de apoio a idosos;

195

causas apoiadas na área de alimentação e cuidados de higiene;

126

causas apoiadas na área de espaços e eventos de convívio;

101

causas apoiadas na área de ambiente e animais;

80

causas apoiadas na área de desport.

Para chegar até aqui, o júri do Programa tem um papel fundamental. Composto por mais de 200 representantes da sociedade civil, especialistas e personalidades reconhecidas em diversas áreas de atuação – atletas federados, escritores, professores catedráticos, investigadores, artistas, entre outros, – são eles os responsáveis pela seleção das duas ideias finalistas por cada área de atuação, sempre em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

É caso para dizer que o balanço é mais do que positivo. A força e o poder da comunidade são o motor que fazem avançar bairros e o próprio Programa, provando que, quando promovida a proximidade e inspiradas as pessoas, quem fica a ganhar é o futuro. De todos.

Em 2025, o Bairro Feliz ganha mais um capítulo, com uma nova edição que pretende unir todos os vizinhos por boas causas. “O futuro passa por mais Bairros Felizes”, partilha Filipa Pimentel, não podendo avançar para uma nova edição sem antes agradecer. “Agradecemos a todos os que, com o Pingo Doce, são, em cada bairro, o motor destas ligações em prol do bem-estar da vizinhança. Juntos, continuaremos a promover um Portugal mais feliz, bairro a bairro”. Já sabe, este ano pode ser o ano da mudança para si e para todos os que o rodeiam. Seja um vizinho mais atento e, quem sabe, possa fazer do seu bairro um bairro mais feliz. Até dia 15 de novembro pode votar nos projetos que considere mais importantes para o seu bairro, numa das 467 lojas Pingo Doce em todo o país.

Como tudo acontece

Mostrar Esconder

Tudo começa com a inscrição das ideias online. Grupos de cinco vizinhos ou entidades locais fazem a inscrição das suas ideias no site do Pingo Doce, sendo que cada ideia pode inserir-se numa das oito áreas de atuação do Bairro Feliz: Educação e escolas; Proteção e cuidados de saúde; Inclusão social; Apoio a idosos; Alimentação e cuidados de higiene; Espaços e eventos de convívio; Ambiente e animais; Desporto.

Depois de submetidas as ideias, serão avaliadas por um conjunto de especialistas, sendo selecionadas duas finalistas por loja. Para apurar os vencedores, a votação em loja é uma parte crucial da jornada. Por cada compra igual ou superior a
10 euros, os clientes recebem uma Moeda Bairro Feliz, que poderão utilizar para votar no mealheiro respetivo à causa que desejam ver concretizada no seu bairro.

Posto isto, no mesmo dia, à mesma hora, e em todas as lojas, pesa-se os mealheiros e ficam a conhecer-se as ideias vencedoras. Cada uma das lojas da insígnia financiará a ideia vencedora com um valor que pode ir até aos mil euros. E isto é que o tem acontecido ao longo destes cinco anos.

Proponha uma correção, sugira uma pista: obslab@observador.pt

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