Bairro Feliz: 5 anos de felicidade como moeda de troca

Há magias que só acontecem dentro do nosso bairro. Um “olá” retribuído com um sorriso. Uma novidade contada à janela. Um saco de compras que se faz acompanhar de um som de campainha. O barulho das crianças a brincar. O “bocadinho de sal” ou as “folhas de louro” desenrascados sem pedir nada em troca. Fazer parte de uma comunidade tem muito que se lhe diga. E traz outro tanto a quem a compõe. Afinal, quem não daria tudo para viver num lugar onde a moeda de troca é aquilo que mais procuramos alcançar: a felicidade.

Foi em 2019 que nasceu o Bairro Feliz do Pingo Doce. Este Programa de Responsabilidade Social foi criado com o objetivo de puxar pelos vizinhos dos vários bairros do país. De que forma? Desafiando-os a observar as suas comunidades e convidando-os a inscrever as suas ideias para melhorar a sua vida e a dos restantes moradores. Sejam grupos de vizinhos ou entidades locais, todos são chamados a participar.

“Ao longo dos anos, fomos crescendo com as comunidades que nos rodeiam, e hoje podemos afirmar com confiança que cada loja é um ponto de encontro, um motor de vida local. Sentimos o ritmo dos bairros, somos parte da rotina diária de milhares de pessoas, uma porta aberta que acolhe todos, onde todos são bem-vindos. Mas a nossa intervenção e presença vão mais alem das nossas portas. As necessidades de cada bairro são o que nos move todos os dias.” Quem o afirma é Filipa Pimentel, Diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce, reforçando que, mais do que um programa de cidadania ativa, “esta iniciativa é um convite às comunidades que reconhecem o seu papel na vida uns dos outros e contam com o Pingo Doce para fortalecer os laços que fazem de um bairro uma verdadeira comunidade.”

Desde 2019…