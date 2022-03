Barrigas de aluguer na Ucrânia. Histórias de bebés de portugueses retidos na fronteira ou a nascerem num país em guerra

Bunkers para recém-nascidos e clínicas encerradas: há processos em stand by

Atualmente a trabalhar com 70 casais de 12 nacionalidades, o responsável pela Growing Families confirma que há gestantes em bunkers, sobretudo em Kiev, mas também recém-nascidos, e estima que haja pelo menos 1.000 gravidezes em curso de casais estrangeiros na Ucrânia, tida como o “destino mais popular na Europa para se ir por causa das barrigas de aluguer”.

A 25 de fevereiro, a agência ucraniana de procriação medicamente assistida BioTexCom descrevia as últimas 24 horas como “terrivelmente difíceis” e assinalava as “dezenas de mensagens” que estava a receber dos clientes, de “amor” e de “muita preocupação”. Numa tentativa de acalmar a comunidade, garantia também que as gestantes a viver em Kiev já tinham chegado ao bunker e que, por isso mesmo, estavam “protegidas”. “As mulheres que moram noutras cidades estão reunidas com as famílias dentro dos abrigos antiaéreos.” No post, a agência assegurava também ter planos de evacuação para lugares mais seguros e que, mesmo com medo, continuaria a fazer o seu trabalho. Dias antes, publicava um vídeo no Youtube a simular a vida num bunker capaz de dar guarida a 200 pessoas, fazendo inclusivamente uma tour pelo espaço subterrâneo — do kits de primeiros socorros às máscaras de gás, passando pelo sacos de cama de padrão militar e pelas prateleiras carregadas de comida juntamente com fraldas e afins.

Com a guerra, todos os processos de preparação, da criação de embriões à escolha de gestantes, estão suspensos uma vez que as clínicas permanecem encerradas, esclarece a agência “New Hope – Nova Espero”, que fala da sua própria experiência. Não é uma clínica médica, mas antes uma entidade que providencia serviços associados à gestação de substituição — desde fazer o match entre a gestante e o doador de óvulos, a preparar a documentação necessária de acordo com as leis ucranianas. Em carteira, tem cerca de 15 processos de transferência de embriões em stand by e assegura que o melhor a fazer é optar pelo “armazenamento correto e seguro dos biomateriais”. A agência que trabalha com clientes da Alemanha, Bulgária, França, EUA, Reino Unido, Índia e China esclarece ainda que, de momento, conta com oito gestantes grávidas, as quais foram realojadas em regiões seguras da Ucrânia ou saíram do país. Os clientes, diz Sergey Glushchenko, são afetados diretamente “porque não podem viajar para a Ucrânia para virem buscar os bebés.”