BCE. Lagarde acelera descida dos juros e mercados antecipam que taxas Euribor podem cair para 2% até junho

As “surpresas” das últimas semanas – favoráveis na inflação e menos favoráveis na economia – levaram o BCE a avançar com um terceiro corte consecutivo das taxas de juro, como se previa. Mas, apesar de admitir “preocupação” com a economia, Christine Lagarde não esclareceu até que ponto as taxas de juro “restritivas” podem estar a contribuir para a quebra recente na atividade (e não foi questionada sobre isso). Mesmo com o corte desta quinta-feira, uma nova descida em dezembro é provável e os analistas apostam que os indexantes de crédito voltam aos 2% até junho do próximo ano. Alguns questionam, até, se era necessário ter subido tanto as taxas de juro.

“O processo desinflacionista está bem encaminhado“, afirmou Christine Lagarde na conferência de imprensa após uma reunião do Conselho de BCE que, desta vez, não se realizou em Frankfurt mas, sim, em Liubliana, capital da Eslovénia. “Ainda é cedo para dizer que partimos o pescoço” da ameaça inflacionista, embora “tudo indique que caminhamos para lá”.

Estas são declarações que a francesa fez para justificar em simultâneo: 1) porque é que o BCE desceu as taxas de juro mais cedo do que aquilo que estava no guião em setembro; e 2) porque é que, apesar das três descidas consecutivas, é necessário que as taxas de juro continuem em 3,25% (um nível assumidamente restritivo da atividade económica) quando a própria presidente do BCE admite que os riscos para a atividade económica pendem para o lado negativo.

Lagarde reconhece "surpresas negativas" na crescimento ↓ Mostrar ↑ Esconder Christine Lagarde afirma que houve nos últimos tempos “surpresas negativas” relacionadas com a atividade económica. “A atividade económica tem sido algo mais fraca do que o previsto”, diz Lagarde, apontando para uma contração da atividade no setor industrial, menores exportações (sobretudo de bens, não tanto de serviços) e uma atividade nos serviços que melhorou em agosto mas, agora, estará mais frágil. Embora o BCE mantenha a confiança de que, “ao longo do tempo” a economia irá fortalecer-se, os riscos para a atividade económica pendem para o lado negativo (ou seja, é maior a probabilidade de surpreenderem pela negativa do que pela positiva).

Apesar da confirmação de que a Alemanha, maior economia da zona euro, está com uma taxa negativa de crescimento económico, o BCE confia que “certamente” não estamos perante um risco de recessão no bloco. Ainda assim, o economista Holger Schmieding, do Berenberg Bank, considera provável que o BCE reveja em baixa as estimativas de crescimento quando divulgar as próximas projeções macroeconómicas – prevendo um crescimento em 2025 menor do que os 0,8% calculados em setembro.

A confirmar-se, “será mais um argumento para que o BCE avance com outro corte das taxas de juro em dezembro, como é quase universalmente previsto”, diz o economista, acrescentando que “a fraqueza persistente no crescimento económico suporta a nossa crença, que temos há muito, de que o BCE foi demasiado longe ao ter subido a taxa de juro até 4%“.