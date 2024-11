Belém vê recondução de Gouveia e Melo como "solução mais lógica"

CDS não quer Mendes e continua a sonhar com Portas

Se de facto manifestar vontade de deixar a Marinha ou se, por outro lado, Luís Montenegro decidir não o reconduzir, Gouveia e Melo fica de mãos livres para fazer o que bem entender em relação às eleições presidenciais. Mas ninguém ignora que uma eventual candidatura do militar viraria por completo a corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa, afetando as hipóteses do PS (Mário Centeno está em jogo; António José Seguro estreia-se no comentário político para a semana), mas também toda a dinâmica à direita — ou seja, o que farão, afinal, Luís Montenegro, Nuno Melo e André Ventura perante esta eventualidade.

Curiosamente, o líder do Chega é aquele que tem a questão mais bem resolvida. Se Gouveia e Melo avançar, apoia-o; se o candidato da direita for Luís Marques Mendes, o único que já deu sinais evidentes de que quer entrar na corrida, Ventura organiza (ou protagoniza) uma candidatura alternativa. O dilema maior coloca-se mesmo a Luís Montenegro e a Nuno Melo, parceiros de coligação no Governo, mas com níveis de entusiasmo muito diferentes em relação à possível candidatura de Marques Mendes.

O primeiro-ministro deu três sinais fortes de que gostaria de apoiar o conselheiro de Estado e comentador político: definiu como condição que o candidato apoiado pelo PSD à sucessão de Marcelo seja militante do PSD; disse, em entrevista a Maria João Avillez, na SIC, que Marques Mendes era quem encaixava “melhor” no perfil que traçou para as presidenciais; e fez dele convidado de honra no último congresso do partido.

Em contrapartida, Melo, pelo menos publicamente, não deu qualquer sinal de abençoar as ambições presidenciais de Luís Marques Mendes. Na moção estratégica que aprovou no seu último congresso, não há qualquer referência à corrida para Belém, mas ninguém esconde o sonho (improvável, mas não impossível) de ver Paulo Portas entrar na corrida ou, em alternativa, de apoiar alguém com outro perfil, como Pedro Passos Coelho, por exemplo.

Formalmente, fonte da direção lembra que o CDS “não definiu nem debateu o apoio a nenhum candidato” e recorda que as presidenciais dependem de “atos de vontade dos próprios” — que, normalmente, “antecedem os apoios”. Mas no partido não falta quem assegure que “obviamente” a maior parte dos dirigentes do CDS gostaria muito de ver Paulo Portas a avançar. E é a ideia repetida por todas as fontes ouvidas pelo Observador — falta saber se Portas avança, uma vez que a candidatura depende da vontade do próprio. O que leva a uma conclusão: no final do dia, é irrelevante o perfil que Luís Montenegro traçou na sua moção ao congresso e que apontava para Mendes.

Ou seja, o afunilamento do perfil tendo em vista um quadro do PSD é natural, uma vez que teoricamente partidos como o PS e o PSD podem sempre alimentar a ambição de conquistar Belém, mas no fim do dia vale o que vale. No CDS, para provar este ponto, são recordados casos em que os candidatos avançaram contra a vontade dos líderes dos respetivos partidos, ou pelo menos surpreendendo-os, como Marcelo Rebelo de Sousa (que Pedro Passos Coelho considerava um “catavento”), Jorge Sampaio ou Mário Soares.

A convicção no CDS é que ainda poderia haver espaço para encaixar Portas nesta corrida: mesmo que não tivesse hipóteses de ganhar, o antigo líder democrata-cristão viria mexer com as contas da direita e trazer um “debate sério” à corrida, pelo menos numa primeira volta. A ideia de que as próximas presidenciais podem trazer de volta o raríssimo cenário de uma segunda volta não é, de resto, exclusiva da direita, e daria uma liberdade maior a candidatos com apoios menos expressivos para tentarem a sua sorte na corrida.

Além disso, entre democratas-cristãos há problemas que vão sendo apontados, à boca pequena, a uma eventual candidatura do almirante. À cabeça, saber que condições é que Gouveia e Melo, que tem feito algumas declarações contra os populismos quando é desafiado a falar sobre o seu pensamento político, teria se contasse apenas com o apoio do Chega, ficando colado ao partido de André Ventura.