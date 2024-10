Benfica acusado de corrupção sem nenhum caso concreto de adulteração da verdade desportiva

A tese do Ministério Público partiu da existência de um alegado esquema, concretizado por Luís Filipe Vieira, que assentava em fomentar empréstimos a clubes mais pequenos para criar uma dependência económica. Tal como o Observador já tinha revelado, as suspeitas do MP prendiam-se com clubes como o Santa Clara, o Desportivo das Aves e o Vitória de Setúbal — todos com dificuldades económicas. Mas, no final, apenas subsistiu o caso de Vitória de Setúbal.

Na acusação agora conhecida, está em causa um alegado esquema de contratos simulados de cedência de três jogadores do Benfica ao Setúbal que permitiram a injeção de 1,6 milhões de euros que não eram devidos aos sadinos. O MP acusou Luís Filipe Vieira, então líder do Benfica, o ex-assessor Paulo Gonçalves e a Benfica SAD de um crime de corrupção ativa, enquanto Fernando Oliveira, Vítor Valente, Paulo Grencho e o Vitória Futebol Clube SAD foram acusados de corrupção passiva.

Tudo porque o objetivo do clube encarnado, segundo o MP, era obter vantagens desportivas através da manipulação de resultados dos jogos. A acusação, porém, apenas indica prova indiciária sem qualquer ligação direta a jogos concretos alegadamente manipulados ou até mesmo jogadores aliciados. Todas essas situações foram arquivadas.

Todos os arguidos foram ainda acusados de um crime de fraude fiscal qualificada.

Imputação de corrupção desportiva baseia-se apenas na consumação que deriva do acordo

O mais surpreendente do despacho de acusação subscrito pela procuradora Cristiana Mota, do núcelo do Porto do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), é a ausência de referências de indícios em relação aos jogos concretos em que a verdade desportiva tenha sido alterada ou a tentativas ou consumações de aliciamento de jogadores para perderem jogos com o Benfica.

O raciocínio da magistrada do DCIAP é eminentemente jurídico e baseia-se na lógica indiciária de que existiu um alegado acordo entre Luís Filipe Vieira e os dirigentes do Vitória que teve como objetivo “atribuir vantagens patrimoniais” ao Setúbal. Porquê? Porque os “arguidos sabiam” que a SAD do Benfica “tinha interesses dependentes da atuação do Vitória e que tal “seria susceptível de trazer” à Benfica SAD “vantagens de diversa natureza”, lê-se no despacho de acusação. E a existência de tal acordo, na perspetiva da procuradora, faz com que o crime se consume.