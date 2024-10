Jogadores aliciados para "facilitarem", Cádiz e dependência económica: os 6 casos contra o Benfica que foram arquivados (e um do Sporting)

Foi a notícia do dia: a Benfica SAD, o antigo presidente Luís Filipe Vieira e o ex-assessor jurídico Paulo Gonçalves foram acusados de corrupção desportiva num caso que envolve transferências de jogadores benfiquistas e o V. Setúbal, com o Ministério Público (MP) a pedir que Vieira seja proibido de exercer qualquer tipo de funções enquanto dirigente e/ou agente desportivo durante cinco anos e que a sociedade da equipa da Luz fique também privada de disputar provas desportivas. Esta foi “a” notícia do dia. No entanto, e no mesmo despacho de encerramento de inquérito, são vários os casos há muito apontados ao Benfica que foram entretanto arquivados — alguns deles revelados pelo Observador.

Das alegadas tentativas de aliciar jogadores de equipas adversárias do Benfica em jogos do Campeonato referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018 à contratação de Jhonder Cádiz quando estava cedido ao V. Setúbal pela Sanjoanense, passando pela dependência económica/desportiva de alguns clubes nacionais face ao clube da Luz, foram seis os casos que deixaram de ser, com essa curiosidade de haver também um ponto ligado ao Sporting e à temporada de 2015/16 que também foi arquivado… em seis curtos parágrafos.

A conversa telefónica com Cássio antes do Rio Ave-Benfica de 2017 (e de outro agente)

O nome de Cássio e de outros jogadores do Rio Ave que alegadamente teriam sido contactados em vésperas de um jogo com o Benfica para “facilitarem” uma vitória dos encarnados esteve sempre ligado ao empresário César Boaventura. No entanto, e tal como foi revelado num acórdão do Conselho de Disciplina da Federação em fevereiro deste ano, teria existido um outro agente a contactar o guarda-redes da equipa de Vila do Conde, neste caso antes de uma partida referente à época de 2017/18: João Carlos Pinheiro Paula.

Neste caso, essa conversa telefónica foi motivo de análise por haver factos suscetíveis de corrupção desportiva.

Na conversa, João Carlos Pinheiro Paula, que se identifica como José Carlos agente FIFA e faz também um sotaque brasileiro, deixa a entender que “no ano passado as coisas não correram muito bem” e fala numa eventual transferência para o estrangeiro, ao passo que o guarda-redes refere por mais de uma vez que “se for lá de Lisboa nem vale a pena”. A conversa praticamente em código poderia configurar um indício de uma tentativa de aliciamento para o encontro que haveria três dias depois, entre Rio Ave e Benfica, a contar para o Campeonato de 2016/17.

Mais: de seguida, Cássio falou com o treinador de guarda-redes, Rui Barbosa, dizendo o que tinha sucedido, acrescentando: “Não é o mesmo da outra vez lá de Paços”.

No seguimento das diligências do MP, não foram encontradas quaisquer movimentações bancárias de valores mais “elevados”, nem para a conta de Cássio, nem da conta de João Pinheiro, nem a envolver o Benfica, lê-se no despacho de arquivamento.

Assim, e depois de ouvir também outras testemunhas, o MP considerou que os indícios não eram sólidos. Isto é, tanto poderia indicar algo ilícito, como uma acusação poderia não passar de um mero “exercício de adivinhação”. Ainda assim, a investigação tentou apurar as eventuais ligações entre o agente e o Benfica.