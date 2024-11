“A BiG Investor Week foi pensada para que todos, independentemente do seu nível de conhecimento, consigam tirar partido de todas as sessões”, como partilhou Eduardo Nunes, Sub-Diretor Intermediação Financeira BiG.

Preparar cada participante para um futuro financeiro mais sólido e informado – este foi o mote que deu origem à semana de literacia financeira que contou com 18 sessões cujo objetivo foi desmistificar o mundo dos investimentos. Porque começar a investir é mais do que apenas “aplicarmos o nosso dinheiro”, é preciso termos do nosso lado as competências certas para alcançar objetivos e sabermos quais os passos a dar. O verbo investir não tem de ser sinónimo de um bicho-de-sete-cabeças e pode mesmo passar a fazer parte do nosso vocabulário. Esta semana foi o exemplo disso mesmo.

Começar uma jornada financeira é um grande passo e uma das missões do evento foi simplificar e desmistificar o tema dos investimentos. “O objetivo é que, no final, os participantes saiam daqui mais enriquecidos e que possam conduzir as suas finanças de uma maneira mais segura”, complementou Rui Broega, Diretor Coordenador de Gestão de Ativos BiG.

Foi uma semana intensa em conhecimento, onde se abordaram tópicos, como as eleições americanas, os diferentes ativos financeiros e o seu papel num portefólio de investimento diversificado, ou mesmo a importância de investir na reforma.

Alguns pontos importantes a reter:

1. Porque devo estar investido?

Porque é as pessoas devem evitar ao máximo deixar o dinheiro parado e não fazer parte do mundo dos investimentos?

– Custo de oportunidade. Ao deixar o dinheiro parado, abdicamos de potenciais benefícios. e deixamos que o valor das nossas poupanças seja afetado pela inflação.

– Não investir é mais arriscado do que estar continuamente investido, uma vez que o tempo, nos permite estar menos exposto a flutuações dos mercados.

Alguns mitos e verdades sobre o investimento:

Mitos:

– É necessário ter muito dinheiro para poder investir;

– É demasiado tarde para começar a investir;

– É necessário tentar sempre comprar em baixa e vender em alta;

Verdades:

– Os benefícios de investir, mesmo que com montantes pequenos, são claros e evidentes no longo prazo. A alocação periódica de dinheiro a investimentos, mesmo com montantes pequenos, aliada ao efeito de juro composto e ao poder do tempo no investimento, podem originar retornos exponenciais a longo prazo;

– O investimento focado em objetivos específicos é uma mais-valia;

– Pode ir adaptando os seus objetivos de investimento consoante a fase de vida em que se encontra;

– Tentar sempre comprar em baixa e vender é uma postura utópica e pode originar oportunidades perdidas a longo prazo;

– Permanecer investido no mercado de forma passiva tem mostrado ao longo do tempo ser a postura mais favorável, permanecendo focado nos benefícios a longo prazo e estando confortável com quedas de curto prazo.

Como podemos construir uma carteira de investimentos diversificada?

A diversificação permite:

– Evitar o risco de concentração num só ativo ou setor;

– Beneficiar da descongelação entre classes de ativos ou setores:

– Distribuir o risco entre diversas classes de ativos, geografias e/ou setores:

– Redução geral da volatilidade da carteira de investimentos, pela possível descorrelação entre os ativos selecionados.

O seu perfil impacta substancialmente as suas decisões de alocação de dinheiro a ativos financeiros, a gestão dos investimentos a longo prazo, assim como outras tomadas de decisão.

Assim, deve construir o seu portfólio, tendo definido:

– O seu perfil de risco;

– O seu horizonte temporal de investimento;

– Os seus objetivos de investimento;

– As suas preferências;

– O seu nível de conhecimento sobre as diversas classes de ativos;

– A alocação de cada investidor pode e deve ser individualmente ajustada às suas diversas características;

– Um portfólio de investimento deve ser o reflexo do próprio investidor em todas as ocasiões.

– Conhecer adequadamente todos os investimentos financeiros que detém;

– Estar sempre confortável com os montantes investidos em cada produto financeiro, independentemente das suas flutuações;

– Diversificação;

– Flexibilidade;

– Foco no longo prazo;

– Evitar uma postura emocional;

– Proteção dos seus investimentos.

Estes foram apenas algumas das ideias partilhadas nesta primeira edição do BiG Investor Week.

Quanto ao futuro, e porque este foi apenas o início, fica a vontade de fazer novas edições para continuar a tradição do BiG de investir na literacia financeira dos portugueses.

