Câmara de Lisboa já nomeou 76 assessores que custam mais de 4,7 milhões em dois anos. E vêm mais a caminho

O tema dos assessores dos vereadores da Câmara Municipal de Lisboa volta à atualidade a cada eleição. Seja pelo aumento nos tetos salariais, seja pelo número de assessores e secretários de cada partido na autarquia. Este ano a polémica visou Rui Tavares, com vários utilizadores do Twitter — onde o historiador é dos políticos mais populares — a censurar a contratação de nove assessores pelo vereador único do Livre. Com poucos contratos ainda publicitados no site Base.gov — tendo em conta o pouco tempo que passou desde as eleições autárquicas e a normal morosidade nos processos burocráticos — é já fácil contudo perceber que facilmente será ultrapassada a marca de uma centena de assessores.

É que o “bolo” vai já nos 4,7 milhões de euros gastos em 76 assessores e secretários. Mas há dezenas de assessores que ainda vão ser nomeados (alguns já foram, mas os contratos não foram ainda publicitados) e os gastos com assessoria podem — contas feitas pelo Observador com base nos valores aprovados — chegar perto dos 14 milhões de euros.

Mas quem são afinal os escolhidos? Nos corredores da Câmara Municipal de Lisboa há agora ex-assessores do CDS-PP, algumas caras já conhecidas que continuaram a trabalhar para o Partido Socialista depois de Fernando Medina ter perdido a autarquia, caras mais jovens que integram a equipa da vereadora Laurinda Alves que já conta com quase uma dezena de assessores no seu pelouro e ainda uma cara que os portugueses se habituaram a ver nas televisões depois da pandemia da Covid-19 ter chegado ao país: o epidemiologista Pedro Simas. No gabinete do Livre há também uma antiga assessora de José Sócrates e ex-diretora executiva da Amnistia Internacional.

As regras para a contratação de assessores e pessoal de apoio administrativo são aprovadas no início de cada mandato e pouco mais de um mês depois das eleições autárquicas de setembro a autarquia lisboeta aprovou os termos de apoio técnico e administrativo ao Presidente aos Vereadores da Câmara Municipal de Lisboa.

Pelo menos desde 2007, quando o presidente da autarquia era António Costa, que no início de cada mandato é aprovada a proposta que estabelece os moldes e o limite de verbas para cada vereador ou função. Com a mudança da autarquia das mãos dos socialistas para Carlos Moedas nada mudou e a proposta é exatamente igual à que foi aprovada em 2017, no executivo de Fernando Medina.

Termos do apoio técnico e administrativo ao Presidente e aos Vereadores da Câmara Municipal de Lisboa

3 – No caso dos eleitos, o apoio técnico referido no número anterior é estabelecido nos seguintes termos:

a) Presidente da Câmara Municipal: sete assessores e duas pessoas para apoio administrativo;

b) Vereador com Pelouro atribuído: seis assessores e duas pessoas para apoio administrativo;

c) Primeiro eleito Vereador sem Pelouro atribuído de cada Agrupamento Político com o mínimo de dois eleitos: um assessor e uma pessoa para apoio administrativo;

d) Vereador sem Pelouro atribuído que exerça o seu Mandato não inserido em Agrupamento Político: três assessores e uma pessoa para apoio administrativo;

6 – Para efeitos do número anterior, os limites remuneratórios brutos anuais, devidamente atualizados, fixam-se em 45 030 euros e 33 630 euros, a que acresce IVA à taxa legal; 7 – É permitido o desdobramento do número de assessores ou do apoio do secretariado, em regime de contrato de prestação de serviços, desde que não sejam ultrapassados os limites remuneratórios previstos no número anterior;

Proposta n.º 663/2021 (Subscrita pelo Sr. Presidente) - Aprovou os termos do apoio técnico e administrativo ao Presidente e aos Vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, nos termos da proposta in: Boletim Municipal 28 outubro 2021

Cada assessor custa à autarquia 45.030 euros (ao qual acresce IVA) por ano e os assistentes administrativos têm um custo de 33.630 euros (também mais IVA). Feitas as contas, entre os do presidente e os dos vereadores (com e sem pelouro), anualmente a autarquia gasta até 3,4 milhões em assessores e assistentes administrativos. É assim que se chega aos mais de 13,8 milhões de euros por mandato.

Na proposta aprovada também fica claro que o apoio técnico e administrativo pode ser prestado “por trabalhadores do mapa de pessoal do município de Lisboa; por pessoal de outras autarquias locais e entidades públicas; ou pessoal contratado em regime de prestação de serviços”. Para conseguirem ter assessores da sua confiança e/ou da sua cor partidária, é sob a opção de regime de prestação de serviços que a maior parte dos funcionários são contratados para essas funções.

O número de assessores e assistentes muda. O presidente da câmara pode ter até sete assessores e duas pessoas para apoio administrativo; os vereadores com pelouro — que são sete neste mandato — podem ter cada um seis assessores e duas pessoas de apoio administrativo; para os vereadores sem pelouro há diferenças entre os que estão inseridos em agrupamentos políticos ou para quem foi eleito sozinho por um partido — o que neste mandato se aplica ao Bloco de Esquerda e ao Livre. Estes vereadores sem pelouro inseridos em agrupamentos políticos podem contratar, cada um, um assessor e uma pessoa para apoio administrativo.