Carlos Alexandre teve de repreender PSP por comportamento indevido enquanto guardava filho de Vieira

Um suposto almoço com inspetores — a ter existido — não foi o único momento caricato envolvendo as autoridades quando Luís Filipe Vieira e o filho foram detidos, a 7 de julho de 2021. Já nas instalações do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), os arguidos foram divididos por várias salas para fazerem a consulta dos indícios recolhidos e, a determinado momento, o juiz Carlos Alexandre teve de repreender elementos da PSP pelo comportamento e alegadas interações com Tiago Vieira, que estava dentro de uma das salas para consulta dos meios de prova — a sala em questão era o próprio gabinete do juiz, que nesse dia fora improvisado para que a defesa pudesse fazer a consulta.

Questionada pelo Observador, a PSP confirma o alerta do magistrado, mas diz que apenas estava em causa o ruído e não uma interação indevida com o detido, filho do ex-presidente benfiquista.

Luís Filipe Vieira e os restantes arguidos foram presentes a tribunal no dia seguinte à detenção, tendo a ordem de trabalhos sido tornada pública pelo Conselho Superior da Magistratura:

A entrega dos autos com o NUIPC 406/18.9TELSB, no TCIC, com origem no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, ocorreu pelas 15h17;

O despacho que determina a passagem a 1.º interrogatório judicial, foi proferido pelas 15h35;

O início da identificação dos arguidos e comunicação dos factos, ocorreu pelas 15h40;

Aos senhores advogados foi disponibilizada uma sala individual para conferência com o seu constituinte e para consultarem os meios de prova, a partir das 15h45.

As identificações e comunicação de factos terminaram às 16h07 .

A distribuição pelas salas individuais e a repreensão de Carlos Alexandre

A divisão por espaços separados foi difícil, dadas as características do prédio da Polícia Judiciária adaptado a Tribunal Central. Segundo o Observador apurou, Tiago Vieira e os advogados tiveram mesmo de ficar no gabinete do juiz Carlos Alexandre, que terá ido para a copa trabalhar nesse momento; Luís Filipe Vieira — e a equipa de defesa liderada por Magalhães e Silva — foram colocados na sala de diligências do juiz Ivo Rosa; José António dos Santos, conhecido como o ‘Rei dos Frangos’, ficou numa sala onde testemunhas e advogados costumavam aguardar, e Bruno Macedo e a sua advogada ficaram numa outra divisão. Todos com polícias a fazer uma guarda à vista.