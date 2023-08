“É isto mesmo”, diria horas depois. Corria um dia algures em abril de 1970 e André Jordan, há pouco tempo de volta a Portugal, depois de uma longa temporada no Brasil, quase não visitou a Quinta dos Descabeçados, propriedade agrícola perdida numa zona de águas pantanosas no Algarve. Afinal, o motorista responsável por levá-lo a conhecer esta área junto à Ria Formosa estava atrasado e o então jovem promotor esteve quase a desistir. Valeu-lhe, talvez, o ressoar das palavras do arquiteto João Caetano, que o contactou garantindo-lhe que o Algarve encerrava em si grande potencial para turismo. Nessa época, aquele que é hoje território de veraneio internacional, era pobre e rústico, ignorado pelas elites portuguesas, que preferiam as águas de Marbelha, Cannes ou St. Tropez. “A maioria dos portugueses abastados que conheci nunca tinha sequer posto os pés no Algarve”, recordaria mais tarde o empresário.

Uma tendência que viria a mudar radicalmente. Isto porque, depois de percorrer várias parcelas de terreno, desiludindo-se com cada uma delas, encantou-se em Almancil: “Já era hora do almoço. Depois de conduzir por caminhos de terra e de se perder, eu estava pronto para dar o dia por terminado, mas o agente estava determinado em continuar. De repente, surgiu uma paisagem deslumbrante, além de um pinhal. Percebi que era especial”, afirmou o empresário, numa entrevista publicada no livro que marcou o 50.º aniversário da Quinta do Lago, em 2022.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.