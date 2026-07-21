Casal americano e ex-ministra da Cultura criam fundação e lançam revista literária

Com uma área bruta de 1.628 metros quadrados, cinco pisos acima do solo e um abaixo da cota de soleira, de acordo com o anúncio de venda do prédio, ainda online, o edifício na Rua da Emenda, perto do Elevador da Bica, data do período de 1770 a 1780. Os dois últimos pisos são mais tardios, do final do século XIX — quando, segundo a documentação disponível da base do Arquivo Municipal de Lisboa, pertencia a António Rodrigues Vieira — e das primeiras décadas do século XX. O último andar, e também o mais recente, será habitado por Ruth Shaber e Glenn Barnes. Embora se trate de um edifício histórico, a Câmara Municipal de Lisboa permitiu que se mexesse no telhado para a construção de uma mezzanine, onde será instalada uma biblioteca, revelou o ex-advogado ao Observador. O segundo, terceiro e quarto andares serão transformados numa residência — um dos grandes projetos da Futura —, destinada a hospedar, em quarto próprio, 12 mulheres portuguesas, entre os 25 e os 35 anos, que sejam “audazes, que tenham grandes ideias e que queiram fazer parte de um tipo de projeto socialmente progressista” que procura responder aos principais desafios que Portugal e o mundo enfrentam, explicou Glenn Barnes. Nos pisos inferiores, haverá um espaço “comunitário”, com uma biblioteca e uma área para exposições, concertos e leituras públicas, um café e um jardim “para aproximar a comunidade”, disse Ruth Shaber durante o lançamento da Lisbon Literary Review, na Casa Fernando Pessoa.

As mulheres que virão a beneficiar das bolsas da Futura terão direito a alojamento gratuito no edifício da Rua da Emenda durante um ano. As despesas de alimentação também ficarão a cargo da fundação. Cada bolseira trabalhará num projeto individual, mas haverá também um “projeto colaborativo”. “Como a Graça [Fonseca] está sempre a dizer: estamos a apoiar mulheres, não o projeto”, afirmou o ex-advogado norte-americano. “Não somos uma incubadora. Queremos ajudá-las a ganhar formação e pô-las em contacto com os recursos certos para acelerarem as suas carreiras e projetos.” Em conversa com o Observador, Glenn Barnes disse ter consciência de que a residência não vai resolver o problema da habitação em Lisboa, mas, se calhar, vai ajudar a “criar um modelo para alguma coisa, e uma das questões sociais que a Futura vai pedir a essas mulheres que abordem é a habitação social acessível. Ou a migração, a democracia e a limpeza dos oceanos — esse tipo de projetos”, especificou. Graça Fonseca, no lançamento da Lisbon Literary Review, destacou também que este não é um projeto para suprir a falta de alojamento na capital, embora a fundação tenha surgido na sequência de uma conversa sobre o problema da habitação. Porém, talvez, venha a contribuir para a criação de “algo que ajude o país”, através da cedência de um espaço em Lisboa a “mulheres que, de outra forma, não [o] teriam”. Um “espaço com capacidade e recursos para fazer a diferença”, destacou a antiga governante.

Uma revista literária focada na poesia: o primeiro projeto da Futura

O primeiro projeto da Futura a sair do papel, a revista literária Lisbon Literary Review, nasceu do encontro fortuito entre os editores Glenn Barnes e Daniela Pereira. Antes de se instalarem em Portugal, Glenn Barnes e a mulher não tinham qualquer conhecimento da língua portuguesa, o que dificultava a comunicação do dia-a-dia. O casal vive numa zona histórica da cidade e os vizinhos, mais velhos do que eles, não falam inglês. “A Ruth e eu somos mais velhos e não aprendemos línguas facilmente. A Daniela foi nossa tutora”, contou Glenn Barnes ao Observador. Começaram a ter aulas há cerca de cinco anos e Daniela Pereira, que se tornou uma amiga próxima, garante que, embora o ex-advogado raramente se atreva a falar português “porque tem vergonha”, “já vai falando, e fala muito melhor do que diz que fala”. Durante uma conversa telefónica com o Observador, a professora de português destacou a grande vontade que tanto Glenn Barnes como a mulher têm de se integrarem em Portugal e de “consumirem cultura”. “Eles não querem estar em Portugal só porque tem sol e pastéis de nata”, brincou. Também Graça Fonseca destacou o “exemplo positivo” do casal, “dois norte-americanos que escolherem o país para viverem e que querem fazer algo positivo”, disse, durante a apresentação da revista, a 8 de julho.