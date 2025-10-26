Caso Montepio. A nova sede, os 100 m2 de área de trabalho para cada funcionário e o prejuízo de 30 milhões de euros

Este é um daqueles inquéritos que estavam à espera de uma decisão final do Ministério Público desde há muito. Os factos são relativos a 2013, o inquérito foi aberto há cerca de 10 anos e o despacho de encerramento de inquérito só chegou a 10 de outubro deste ano. A conclusão, avançada em exclusivo pelo Observador, resulta na primeira acusação conhecida contra Tomás Correia, o todo o poderoso presidente do Montepio Geral entre 2011 e 2019, e mais dois gestores do Finibanco Angola. Os crimes são abuso de confiança e branqueamento de capitais.

O despacho de acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, ao qual o Observador teve acesso, descreve um alegado esquema de financiamento fraudulento que foi investigado pela Polícia Judiciária (PJ) e que, ironicamente, nasce das necessidades de liquidez do Montepio Geral durante a crise financeira de 2011/2015 mas que terá prejudicado aquele grupo bancário em cerca de 35,9 milhões de dólares (cerca de 30 milhões de euros ao câmbio de hoje).

Tomás Correia é, segundo o MP, o líder dos administradores do Grupo Montepio que terão executado tal esquema de financiamento com a ajuda de José Guilherme (falecido em agosto de 2024), do seu filho Paulo e do sogro deste, Eurico de Brito.

Pelo meio, o Finibanco de Angola concedeu créditos de 32 milhões de euros a Paulo Guilherme e a Eurico de Brito de forma alegadamente irregular e que representavam 54% dos seus fundos próprios da subsidiária do Caixa Económica Montepio Geral em Angola. Tudo para que os empresários portugueses comprassem unidades de participação de um fundo que servia para recapitalizar o Montepio Geral.

Como alegada contrapartida, a equipa liderada por Tomás Correia terá viabilizado a compra de uma nova sede para o Finibanco em Luanda a uma empresa de Paulo Guilherme que veio a custar ao banco mais de 58,9 milhões de dólares (cerca de 50,7 milhões de euros ao câmbio de hoje). Essa nova sede não só nunca chegou a ser construída e não só era desnecessária, como o projeto megalómano, a ser concretizado, implicaria uma área de trabalho de 100 m2 para cada colaborador do Finibanco Angola — área superior a muitas casas familiares em Portugal.

Como as necessidades de liquidez do Montepio Geral estiveram na origem do esquema

Os factos em foco no despacho de acusação remontam a uma época em que o Montepio Geral era uma caixa económica (hoje é um banco comercial) e em que o Finibanco Angola era uma subsidiária da Caixa Económica Montepio Geral — desde agosto de 2023 que aquela instituição bancária passou a ser detida pelos nigerianos do Access Bank.

No centro da história está igualmente António Tomás Correia, ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos que entrou no Montepio Geral em 2004 e se transformou no homem forte da associação mutualista — a única acionista da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG). Tomas Correia esteve à frente da associação mutualista entre 2008 e 2019 e liderou a CEMG até 2015.

O Montepio viveu tempos difíceis durante a crise financeira entre 2011 e 2014, altura em que a quebra do PIB foi acentuada, com elevado desemprego, recessão prolongada, imparidades de crédito crescentes e desvalorização dos bancos em bolsa.

A CEMG, por exemplo, registou “elevadas imparidades de crédito e acumulou avultados prejuízos”, agravando substancialmente a situação dos seus fundos próprios. Por outro lado, a situação financeira do acionista da CEMG (a Associação Mutualista Montepio Geral) também evidenciava “fragilidades, refletidas numa crescente pressão sobre a sua capacidade de geração de resultados operacionais e na deterioração dos seus principais indicadores de solvabilidade”. Logo, os sucessivos aumentos de capital fizeram com que a associação mutualista tivesse atingido os limites da sua capacidade financeira, “enquanto fonte exclusiva de capitalização do grupo”, lê-se no despacho de acusação.