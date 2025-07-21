Caso Montoro. Como uma alegada rede de tráfico de influências de um ex-ministro do PP "equilibrou" a política espanhola

Para o Partido Popular (PP, de centro-direita), os últimos meses pareciam estar a correr de feição na oposição ao governo. Pedro Sánchez, o presidente do Governo espanhol, esteve sob intensa pressão para se demitir devido a vários casos de corrupção de figuras próximas do líder, quer no partido, quer na família, tendo chegado mesmo a considerar abandonar o cargo que ocupa desde 2018.

Agora, o PP, que se estava a apresentar como uma alternativa aos casos do governo Sánchez, está a ser abalado também por um novo escândalo. E precisamente no ponto nevrálgico do seu discurso anti-governo: corrupção. Cristóbal Montoro, ministro das Finanças durante os mandatos de Mariano Rajoy e José Maria Aznar, foi constituído arguido por um alegado esquema de tráfico de influências enquanto estava no executivo de Rajoy para beneficiar uma consultora que tinha fundado e beneficiar empresas, nomeadamente de gás, com legislação favorável.

De acordo com o El País, a eclosão deste caso em Espanha numa altura em que o pêndulo da crítica caía para o lado socialista levou a um “reequilíbrio” do combate político. Apesar de Alberto Nuñez Feijóo, atual presidente do Partido Popular, não ter estado no governo com Montoro, os socialistas lançaram-se a associá-lo à atual liderança do partido de centro-direita, aproveitando a ligação do líder do PP aos presidentes dos governos em que Montoro participou.

Críticas à esquerda, pedidos de investigação à direita

O atual ministro da Transição Digital, Oscar Lopéz, tem estado na linha da frente nos ataques aos rivais. Para ele, Feijóo “faz parte de tudo isto”, considerando que o PP “tem um modus operandi do topo à base” e ligando-o à atuação do ex-ministro mesmo que ele, durante todo o tempo de Montoro no Governo, tivesse estado nos comandos do governo regional da Galiza.

“É ter todo o governo e o BOE [Boletín Oficial del Estado, equivalente ao Diário da República] à venda, à disposição de quem tem dinheiro para o pagar”, acrescentou López numa entrevista à TVE sobre as críticas, ironizando no X: “Outro milagre económico do PP”.

El modus operandi pone los pelos de punta: Gürtel para comisiones

Kitchen para espiar a rivales

Montoro para poner el BOE en venta El triángulo de la corrupción del PP. pic.twitter.com/BwYjdus5WE — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) July 21, 2025

Já Verónica Martínez Barbero, a porta-voz do grupo parlamentar Somar (que é parte do governo e agrupa vários partidos de esquerda e regionalistas), disse que o PP não estava “em condições de dar lições sobre corrupção” depois deste caso.

“A direita só entende o Estado como um recurso para se enriquecer e que o seu modelo é sempre o mesmo: cortes e austeridade para a maioria e benefícios para eles e os seus amigos”, disse, citada pela agência Europa Press.

A primeira reação de Feijóo, expressa numa publicação na rede social X, foi pedir que se investigue “o que se tenha de investigar”, reforçando que o seu “critério sobre a corrupção é muito claro e não muda, independentemente de quem a afeta“.

Mi criterio acerca de la corrupción es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte. Yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios. Lo que haya que investigar, que se investigue. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 18, 2025

Os críticos de Feijóo, especialmente à esquerda, apontaram o facto de o líder do partido ter nomeado Alberto Nadal como responsável para a economia, considerado um “colaborador próximo” de Montoro durante o seu Ministério, revela a TVE.

Óscar López, à televisão espanhola, lembrou esta nomeação, criticando Feijóo por se ter “vangloriado” de recrutar “novos membros vindos da equipa de Montoro”. “Mas que raio de piada é esta?”, questionou o ministro socialista, de forma retórica.

Feijóo defendeu-se deste ataque numa entrevista ao jornal regional La Voz de Galicia este domingo, alegando que Nadal “não teve nem tem qualquer responsabilidade nos factos objeto do inquérito”.

“Que investiguem o que quiserem. Se eu tivesse uma pessoa comigo que fosse suspeita de algo e não ficasse convencido com a explicação que ela me desse, deixaria de trabalhar com ela”, continuou.

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Aznar e Rajoy: uma herança pesada?

Para além desta nomeação de alguém vindo do passado do PP, segundo o El País, o facto de o líder do PP ter clamado para si a herança dos seus antecessores, nomeadamente Aznar e Rajoy, não joga a seu favor. Feijóo colocou-os na ribalta e chamou para si o legado que ambos deixaram ao comando do governo espanhol, dando-lhes destaque no último congresso dos populares, realizado no início deste mês.

Aznar teve um discurso particularmente carregado de uma mensagem forte anti-corrupção, pedindo uma “mudança urgente em Espanha”, que, para ele, “significa que os delinquentes deixem de estar a legislar e passem a estar na prisão, para que a lei se aplique” — uma farpa a Pedro Sánchez.

Aznar: "Que los delincuentes dejen de estar en los despachos legislando y pasen a estar en la cárcel para que la ley se les aplique" Pero se libraron de la cárcel y hoy van por ahí dando consejos a los demás Aquí los tenéis ???????? pic.twitter.com/oBuj4BzXHa — ferna.d (@ferna1_diez) July 20, 2025

Já Rajoy, cujo executivo caiu em 2018 numa moção de censura provocada por um escândalo de corrupção — o chamado Caso Gurtel — não fez críticas tão duras a Sánchez no seu discurso, preferindo dizer que tentavam endurecer as penas quando havia casos no seu executivo.

“Quando tínhamos problemas, juntávamo-nos e o que fazíamos era endurecer as leis para melhorar a luta contra o crime”, disse então Rajoy, citado pelo El Diario, que acrescentou que a “grande diferença para o PSOE é que eles “atuam contra a corrupção e outros contra os juízes, os procuradores e a Guardia Civil”, acusando-o de atacar a independência da justiça espanhola.

Esta segunda-feira, a porta-voz do grupo parlamentar do PSOE, Monste Mínguez, chamou Feijóo para “dar explicações” como presidente do partido e lembrou esta escolha dos antigos líderes no congresso do PP.

“O senhor Feijóo disse que eram os seus conselheiros e os melhores primeiros-ministros que Espanha já teve. Aqui têm a foto, que não é uma coincidência, é uma confissão. O fio invisível que os une aos três – Aznar, Rajoy e Feijóo – é o senhor Montoro”, acusou numa conferência de imprensa citada pelo El País.