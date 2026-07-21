Caso Plus Ultra. Arguidos mudam de estratégia e encostam Zapatero à parede. Mas Governo espanhol mantém apoio ao ex-primeiro-ministro

Quando, no início de 2024, o caso Koldo foi tornado público em Espanha, um nome surgiu no centro da polémica: Víctor de Aldama. Ao contrário do ministro José Luis Ábalos e do assessor Koldo García, Aldama não ocupava um cargo público, era “apenas” um empresário bem relacionado. Passados mais de dois anos, a justiça espanhola condenou Ábalos e García a pesadas penas de prisão, mas Aldama colaborou com a justiça e foi condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa. A mesma estratégia — a imprensa espanhola classifica-a como “a via Aldama” — está agora a ser utilizada por outro empresário, noutro caso de corrupção que toca o Governo de Pedro Sánchez.

O caso Plus Ultra também remonta à pandemia de Covid-19, quando o Executivo autorizou um resgate financeiro à companhia aérea venezuelana Plus Ultra. A decisão, acredita a justiça espanhola, terá sido tomada devido à intervenção em Madrid do antigo primeiro-ministro espanhol José Luis Zapatero, que liderava, através de uma empresa de consultoria espanhola, a Análisis Relevante, um esquema de tráfico de influências.

Desde a primeira hora em que foi implicado no caso, o antigo líder do PSOE insistiu na sua inocência, enquanto os restantes arguidos no caso, detidos já em dezembro de 2025, se mantiveram em silêncio. Até esta segunda-feira. Em três requerimentos entregues ao tribunal, Julio Martínez Martínez, Julio Martínez Sola e Roberto Roselli quebraram o silêncio, responsabilizaram Zapatero pelo esquema, alimentando a teoria do Ministério Público, e disponibilizaram-se, tal como fez Aldama há mais de um ano, para colaborar com a justiça.