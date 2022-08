Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mao Marx não se lembra do pai. Desapareceu na guerra quando ele tinha nove meses — “os meus pés ainda não corriam o chão”. Com dois anos, os seus pés tiveram de correr muito capim, até que o tio o “puxou para os ombros” para cruzarem um ribeiro.

Foi na província do Bengo, a UNITA “entrava e queimava tudo, levava as crianças para depois lhes dar armas”, explica agora este “biscateiro” de Cazenga, subúrbio de Luanda. Essa foi a primeira vez que a família conheceu o chão à volta da capital. Ainda regressou algum tempo para a “lavra”, mas quando os soldados voltaram a invadir a aldeia, fugiu de novo para Cazenga. Tinha seis anos e preferia não ter memória dessa viagem. Baixa os olhos para esta rua de barro, no terceiro município mais populoso do país (depois de Luanda e de Viana), onde fala com o Observador: “Fogo saltou do chão e levou a minha irmã”. Liberdade pisou uma mina.

Com 27 anos, Mao Marx desmente o que alguns “mais velhos dizem”, que os da sua idade “não sabem o que é viver na guerra” e por isso preferem votar no MPLA nesta quarta-feira, porque consideram que lhes dá maior garantia de estabilidade.

“A minha mãe vota” no “partido da situação”, mas “a minha cabeça, a minha carteira, e os meus pés dizem-me outra coisa”. Calça umas chinelas gastas e só há sete anos, mais ou menos, descobriu que tinha o nome de duas figuras históricas — “muito importantes e meio perigosas, meio malucas, não é?” —, Mao-Tsé Tung e Karl Marx.

