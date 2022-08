Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Reportagem em Luanda

De cócoras, em cima de uma pedra, vê as crianças a brincar junto à cunhada Afonsa, que vende mamões, batata doce, banana pão. Está ali há minutos, sem perder o equilíbrio, sem perder um movimento do que se passa na rua larga de terra batida, no castanho que pinta quase todo o cenário. Deixou o Bié, no planalto central de Angola, há 22 anos, um ano e meio antes do longo conflito armado acabar. Veio “fugido da guerra”, à procura de segurança. Encontrou o sossego que buscava mas não o emprego que ainda não tem aos 46 anos. E, agora, já não tem medo da morte.

Augusto Sapala pode bem personificar duas das razões apontadas para fazer do Cacuaco o bastião da UNITA na província de Luanda. Aliás, este subúrbio da capital pode bem ser um espelho da estratégia que está a fazer do partido do Galo Negro “este vulcão de simpatia”, como lhe chama o antropólogo Cláudio Fortuna que está a marcar a campanha eleitoral angolana.

