Com uma camisa colorida, uma hora antes de a trocar por uma outra branca, com apontamentos de verde e vermelho, os tons da UNITA, Adalberto Costa Júnior prepara-se para mais um comício. Está num dos bastiões do MPLA, a província do Cunene, em Ondjiva, a última cidade antes da fronteira com a Namíbia, que em tempo de colonos portugueses se chamou Vila Pereira d’Eça.

O principal adversário político de João Lourenço — o Presidente de Angola e do MPLA — já leva muitos dias de estrada, apesar de a campanha eleitoral só ter começado, no calendário oficial, no sábado, 23 de julho. E ainda tem muitos mais pela frente, até a vontade dos angolanos se manifestar nas urnas, no dia 24 de agosto. Até lá, não se cansa de falar na “nova Angola”, de repetir a palavra “alternância” ou de prometer “a reforma do país” de uma ponta à outra.

