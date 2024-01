Uma decisão que não desagradou particularmente a ninguém. Esta sexta-feira, o Tribunal Internacional da Justiça (TIJ) pronunciou-se pela primeira vez sobre o processo interposto pela África do Sul, que acusa Israel de levar a cabo um genocídio na Faixa de Gaza. Por agora, a instituição jurídica pertencente à Organização das Nações Unidas (ONU) sublinha que ainda é demasiado cedo para retirar “conclusões definitivas” — o conflito ainda nem sequer terminou. Mesmo assim, é certo que o TIJ vai investigar as acusações da prática de atos genocidas e aplicou medidas provisórias, ainda que não tenha sido ordenado um cessar-fogo.

A investigação e as medidas que o Tribunal Internacional da Justiça aplicou agradou ao Hamas, à Autoridade Palestiniana e à África do Sul. Os três realçam que se tratou de uma “vitória” judicial que servirá, esperam, para responsabilizar Israel pelos alegados crimes que lhe são imputados. Isto porque, com esta decisão, o TIJ não deu provimento ao pedido de Israel para que o caso fosse encerrado.

A reação israelita não tardou. Num comunicado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou duras críticas às acusações relativas à alegada prática de genocídio pela parte de Israel. “Não são apenas falsas, como também ultrajantes. Pessoas decentes devem rejeitá-las”, disparou o chefe do executivo, lembrando o Holocausto e também o que ocorre este sábado, em que se assinala o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.

