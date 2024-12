Chega começa a arrepender-se de apoio a Gouveia e Melo

Com Pedro Passos Coelho aparentemente fora da corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura vai alimentando a tese de que Henrique Gouveia e Melo pode ter o perfil ideal para ser apoiado pelo Chega. Percebe-se porquê: a farda do almirante (que representa, no fundo, as ideias de ordem, rigor e autoridade) pode provocar um certo fascínio junto de parte do eleitorado do Chega, sensível à ideia de que é preciso pôr o país na “ordem” e corrigir aquilo que os “políticos” de “sempre” não são capazes de corrigir. Mas a ideia de apoiar Gouveia e Melo está muito longe de ser consensual no partido — sobretudo quando vão sendo recuperadas publicamente algumas das opiniões já assumidas pelo militar.

À cabeça, o facto de Gouveia e Melo já se ter afirmado como sendo do “centro pragmático“. Ou os sucessivos recados contra “certas forças políticas que advogam soluções muito simplificadas mas que podem ser perigosas“. Ou ainda os avisos repetidos contra a ascensão dos “extremismos”. Estas posições estão a provocar alguma urticária no Chega e não causaram boa impressão no núcleo mais próximo de André Ventura. Os dirigentes do Chega ouvidos pelo Observador continuam a querer pagar para ver e, até lá, as ordens são para temperar os ânimos e perceber se Gouveia e Melo merece ou não o apoio do Chega.

Para já, há no partido quem tenha tirado a pinta a Gouveia e Melo e vá sugerindo que o almirante está a preferir as “velhas ideias” para tentar chegar a “todo o lado” em vez de perceber o que “está a acontecer no mundo e na Europa”. “As ideias dele são de um velho discurso que está gasto. Basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump. Gouveia e Melo está com o discurso do centrista, um discurso que funciona cada vez menos”, defende um dirigente do partido. “Não basta ser um tipo alto, que conduziu uma operação logística e fingiu que deu um murro na mesa com o caso da fragata.”