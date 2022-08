Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Xi Jinping avisou Joe Biden duas vezes. A primeira foi em novembro do ano passado, numa chamada telefónica entre os dois Presidentes. O líder norte-americano levantou preocupações sobre a atuação de Pequim face a Taiwan. O homólogo chinês respondeu-lhe acidamente: “Isso é brincar com o fogo e, se brincarem com o fogo, vão-se queimar”.

A expressão foi ressuscitada pelo próprio Xi há cinco dias. Perante a especulação de que a presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, poderia visitar a ilha, o Presidente chinês voltou a fazer um aviso a Biden num telefonema: “Quem brinca com o fogo acaba por se queimar”.

