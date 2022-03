Cibersegurança: uma prática que compensa

“O facto de disponibilizarmos estes serviços na cloud, leva a que todo o tipo de empresas possa tirar partido da tecnologia de segurança”, explica Rui Costa, a propósito da democratização no acesso aos mecanismos de segurança para todas as empresas, de qualquer setor ou dimensão.

Esta é um dos principais take-aways da conversa entre o CTO da Armis, empresa portuguesa sediada no Porto e com escritórios em Lisboa, São Paulo e Utrecht. Fábio Vítor, Customer Engineer da Microsoft, e João Miguel Santos, host da Rádio Observador, sobre alguns pontos essenciais para compreender “A Nova Era da Cibersegurança”.

A segurança informática deve estar no topo da agenda de qualquer gestor, em todas as áreas da economia digital em que vivemos. Todos os estudos e análises convergem na forma como hackers e criminosos exploraram as condições criadas pela pandemia de COVID-19 para atingir todos os setores de atividade. A exploração de vulnerabilidades na cloud e os ataques de phishing e ransomware figuram entre as principais táticas usadas.

De facto, a internet nunca foi tão perigosa. Diariamente, mais de 10 mil ficheiros e 100 mil sites maliciosos foram detetados durante o ano 2021 pela Check Point Research. Em Portugal, estima-se que as empresas e organizações são atacadas, em média, 926 vezes por semana.

O fator humano está na origem de 85% dos ataques

O aumento do número de empresas que reportam ataques cibernéticos tem vindo a contribuir para uma cada vez maior consciencialização dos riscos e da importância de investir em soluções adequadas aos diferentes tipos de ameaça. Incidentes com graves consequências, à escala global, fazem com que o tema saia dos circuitos da engenharia e passe a integrar a agenda informativa, gerando uma opinião pública mais atenta e consciente.

A crise pandémica também acelerou a introdução do tema da cibersegurança no dia a dia. O teletrabalho e agora a crescente adoção da modalidade híbrida em muitas empresas e serviços públicos vieram reforçar a necessidade de implementar políticas e tecnologias de segurança informática. O modelo híbrido pode mesmo vir a ser alargado a cada vez mais setores, implicando um aumento da capacitação em cibersegurança de todos os colaboradores.

Porque basta uma pequena distração para abrir a porta a um atacante, todos devem assumir responsabilidades na gestão dos seus acessos. E a par do comportamento seguro é crucial manter os dispositivos atualizados em termos de software e funcionalidades de segurança, garantindo o mesmo nível de proteção independentemente do ponto de acesso que utilizam, seja em casa ou na empresa.

Os gestores das PME’s estão consciencializados para o tema?

Avaliar o risco para a continuidade do negócio, capacitar os colaboradores e aplicar a segurança formam uma trindade que deve ser seguida por todas as empresas. “Os pontos mais vulneráveis são os próprios colaboradores das empresas, eles são a primeira linha de exposição a um ataque”, afirma Rui Costa salientando que “é preciso investir na capacitação das pessoas para que não coloquem em risco os ativos e os meios das empresas”.

Os ataques começam sempre por explorar a primeira vulnerabilidade que é o comportamento das pessoas. Portanto, as organizações de qualquer dimensão devem possuir as ferramentas adequadas para lidar com estas ameaças. “Uma das grandes mais valias da nuvem é a agilidade porque permite responder e implementar controlos de forma muito rápida”, explica Fábio Vítor.