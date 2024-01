O mundo preparava-se para se despedir de 2023 quando chegou a habitual mensagem de fim de ano da Rainha Margarida da Dinamarca, mas o texto foi tudo menos banal. A soberana anunciou que iria abdicar dentro de duas semanas deixando o trono para o filho mais velho. Decorria a tarde de 31 de dezembro e, entre os doces do Natal e o champanhe da meia-noite, todas as atenções recaíram sobre o herdeiro que, dentro de dias será Frederik X, multiplicaram-se as reflexões sobre o fim de uma era na Dinamarca e o futuro da monarquia na Europa.

Quem é então o próximo rei da Dinamarca, que depois de Carlos de Inglaterra ter ascendido ao trono, se tornou no herdeiro há mais tempo à espera de reinar? E a futura rainha consorte? A elegante australiana que conquistou a Dinamarca e o mundo com a sua entrega ao serviço público e com o seu estilo? E que eventos marcaram estes últimos tempos de reinado na Dinamarca? Margarida II era a única Rainha do mundo e agora segue o exemplo de outro reis europeus que deixaram o trono por vontade própria, deixando Harald da Noruega e Carlos Gustavo da Suécia como os veteranos na Europa, bem como dúvidas sobre o futuro de ambos. Para trás ficam algumas polémicas, como a retirada de títulos aos netos, ou as insinuações de adultério ao herdeiro do trono.

Nos três dias do início do novo ano a Rainha Margarida foi anfitriã de jantares de gala que marcaram as últimas aparições públicas da soberana antes da despedida e as primeiras dos futuros reis, depois de se saber que o reinado começará em breve. No próximo dia 14 de janeiro Frederik X será proclamado Rei da Dinamarca pela primeira-ministra no Palácio de Christiansborg. Tem 55 anos, é casado com a australiana Mary Donaldson há quase 20, pai de quatro filhos e protagonista de algumas polémicas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.