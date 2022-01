Cristina e Iñaki. A história da relação que continua a abalar a coroa espanhola

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Este conto de fadas começou com uma bela infanta e um charmoso desportista. Houve um casamento de sonho transmitido na televisão, quatro filhos e uma vida entre o privilégio e a normalidade, com a cidade de Barcelona como cenário. Mas quando o castelo se começou a desmoronar nada o conseguiu travar. Um escândalo de corrupção fragilizou a monarquia, dividiu a família real e, pela primeira, vez um dos seus membros foi julgado em tribunal. A história da infanta Cristina e de Iñaki Urdangarin passou de encantada a drama, mas o casal resistiu a tudo. Contudo, 2022 abriu um novo capítulo. Fotografias de Iñaki a passear de mão dada com uma mulher que não Cristina surpreenderam Espanha, acenderam especulações e dividiram opiniões. Não sabemos o que acontecerá agora, mas relembramos um pouco do que aconteceu ao longo de 25 anos juntos.

Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y de Grecia, infante de Espanha, nasceu a 13 de junho de 1965. É a mais nova dos três filhos dos reis eméritos de Espanha, Juan Carlos e Sofia, também princesa da Grécia. Cristina integrou a seleção espanhola de vela e representou o país nos Jogos Olímpicos de 1988, onde até foi porta-estandarte. Embora não tenha seguido uma carreira desportiva, o desporto tem a sua importância na vida da infanta. As olimpíadas seguintes foram em casa, Barcelona 1992, e Cristina assistiu como a representante da Casa Real e do pai, o rei Juan Carlos, mas também foi considerada um amuleto de sorte por ter estado presente na maioria dos 22 pódios conquistados pelos atletas espanhóis nesse ano, relembra a Vanity Fair. A vida da infanta continuaria a passar pelos Jogos Olímpicos, mas já lá iremos. Cristina, no entanto, não seguiu uma carreira no desporto, licenciou-se em ciência política, especializou-se em relações internacionais e trabalhou na sede da UNESCO, em Paris.

Iñaki Urdangarin nasceu a 15 de janeiro de 1968, em Zumárraga, no País Basco e tem seis irmãos. Aos 18 anos tornou-se jogador profissional de andebol no F.C. Barcelona. Jogava na posição de lateral esquerdo e tinha a alcunha de “canhoto de ouro”. Foi jogador do Barça durante 14 temporadas e também representou a seleção, até se retirar em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sidney, onde a seleção espanhola voltou a arrematar a medalha de bronze e ele foi capitão de equipa. Dedicou-se aos estudos enquanto já jogava profissionalmente

A medalha de bronze e o coração da infanta

Tudo começou nos Jogos Olímpicos de Atlanta, que se realizaram entre 19 de julho e 4 de agosto de 1996. Iñaki era jogador da seleção espanhola de andebol e, nesse ano, conquistou a medalha de bronze e o coração da infanta de Espanha. Segundo a Vanity Fair Espanha, conheceram-se numa festa organizada pelo comité olímpico espanhol para celebrar a conquista da medalha de ouro pela equipa de pólo aquático, a 28 de julho de 1996. Foram apresentados pelo guarda-redes dessa seleção, Jesus Rollán. No entanto, a Vanitatis dá uma versão diferente e conta que na década de 1990 Iñaki tinha, em Barcelona, o restaurante El Pou (O Poço), com os colegas desportistas Fernando Barbeito e Manuel Doreste e com o advogado José Manuel Valades, onde, em setembro de 1996, organizaram um jantar em honra dos medalhados das olimpíadas e, entre atletas e amigos, lá estava Cristina. No entanto, ambas as versões coincidem no facto de Cristina ter perguntado “quem é esse loiro” e em ter sido ela a pedir o seu número de telefone. Segundo a Vanitatis, Cristina ligou-lhe e tratou ela do primeiro encontro, que foi entre amigos, depois ligou-lhe outra vez a pedir que a convidasse para jantar e deixou-o a tratar do segundo. E conta ainda que Iñaki tinha uma namorada com quem acabou, para ficar com a infanta.

Ambos viviam em Barcelona. Cristina dividia casa com a prima, a princesa Alexia da Grécia e vivia na cidade catalã desde 1992, quando se mudou para treinar com as colegas da equipa de vela. Iñaki vivia na casa da irmã mais velha, Ana. Tentaram manter o namoro em segredo o máximo de tempo possível, mas em abril de 1997 o jornalista Josep Sandoval, veterano do jornal La Vanguardia e autor que a editora do seu livro descreve como “renombrado periodista del corazón”, deu o alerta para um novo romance real a acontecer em Espanha. Na altura “a casa real reconheceu a amizade” entre a infanta Cristina e Iñaki, mas era ainda cedo para falar de casamento, conta a Vanity Fair espanhola. Contudo, ele conquistou também os reis e tardou pouco até ser anunciado que ambos se casariam no outono seguinte. Poucos dias depois, a 3 de maio, o casal posou para os fotógrafos nos jardins do palácio da Zarzuela e os espanhóis viram o casal junto pela primeira vez.

A 4 de outubro de 1997 Espanha estava em festa e Barcelona foi palco do casamento real entre a infanta Cristina de Espanha e Iñaki Urdangarin. Um conto de fadas. Segundo a revista Hola!, “Barcelona inteira vestiu de gala edifícios, varandas e janelas para festejar o casamento da filha mais nova dos reis de Espanha e foram distribuídos milhares e milhares de cravos entre todos os cidadãos, que naquele dia solarengo de outono, quiseram ser testemunhas do enlace”. A noiva entrou na Catedral de Barcelona pelo braço do rei e ao som do hino nacional, com um vestido de Lorenzo Caprile e uma tiara floral de grande significado sentimental no guarda-joias real. No interior estavam 1500 convidados, entre eles vários membros de outras casas reais, mas a cerimónia também foi transmitida pela televisão. Saíram do casamento no Rolls Royce descapotável do rei, e com os títulos de Duques de Palma, concedidos por Juan Carlos I. Filipe VI viria a retirá-los em 2015, na sequência do caso Nóos, depois da própria infanta lhe ter escrito uma carta na qual renunciava ao título.

Durante anos fizeram a sua vida em Barcelona, onde nasceram os quatro filhos do casal, Juan Valentín (29 setembro, 1999), Pablo Nicolás Sebastián (6 dezembro, 2000), Miguel (30 abril, 2002) e Irene (5 junho, 2005). Representaram a casa real, foram convidados de casamentos reais e até tiveram uma audiência com o Papa João Paulo II em 1998.