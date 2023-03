Se o provérbio diz que “uma maré alta levanta todos os barcos”, o lendário investidor Warren Buffett notou que “é quando a maré desce que se descobre quem é que estava a nadar sem calções“. Porém, a rapidez com que os bancos centrais subiram as taxas de juro nos últimos meses criou o risco de até mesmo quem tem calções vestidos possa ficar sem eles, sobretudo se não estiverem muito bem apertados. O colapso do Silicon Valley Bank foi a maior falência bancária nos EUA desde 2008 e não faltou quem, de imediato, vaticinasse uma repetição da última crise financeira global. A comparação faz sentido? As diferenças são muitas mas o desconforto entre os especialistas é palpável.

As comparações com a crise de 2008 começaram bem antes de ser revelado que o antigo administrador-financeiro do Lehman Brothers estava, agora, a trabalhar como executivo de topo no Silicon Valley Bank (SVB) – uma coincidência que rapidamente se tornou num meme nas redes sociais e injetou algum alívio cómico num caso que as autoridades norte-americanas trataram como tudo menos uma piada: ao ponto de criarem o precedente de cobrir todos os depósitos do banco (não apenas os depósitos até 250 mil dólares).

Just in case you thought you were bad at your job, Silicon Valley Bank’s $SIVB Chief Administrative Officer Joseph Gentile was the former CFO of Lehman Brothers ???????? pic.twitter.com/SLbNdWw1BR — Stock Talk Weekly (@stocktalkweekly) March 12, 2023

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.