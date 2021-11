Como a Banca pode ser mais sustentável — e não falamos (só) de dinheiro

Eles realmente tomaram decisões. Estão a demonstrar, até com este evento, que a sustentabilidade está a entrar no ADN da empresa, seja no topo, com o chairman e o CEO, mas também nos negócios e na organização como um todo”. Além disso, afirma, “como o BNP Paribas é enorme e sistémico, a repercussão da mudança do BNP Paribas é tremenda. Por o BNP Paribas estar a mudar, o resto do mercado muda também”.

O futuro da Banca é sustentável

Também António Miguel, CEO da Maze — uma empresa de investimento de impacto que conta, entre os seus acionistas, com a Fundação Calouste Gulbenkian, e que trabalha com organizações e investidores para ajudar a resolver desafios sociais e ambientais —, assegura que “a Banca pode e deve ser sustentável, porque desempenha um papel fundamental no financiamento da Economia e na criação dos incentivos certos, para que aqueles que são financiados pela Banca tenham operações e produtos mais sustentáveis”.

E, nesse aspeto, acredita que o “BNP Paribas tem liderado pelo exemplo para uma economia mais sustentável, mais inclusiva”. Nesse sentido, o BNP Paribas assumiu o compromisso de “atingir a neutralidade carbónica do seu portfólio de crédito em 2050”, no âmbito da Net-Zero Banking Alliance, um grupo, no âmbito das Nações Unidas, composto por mais de 88 bancos de 37 países, que representam 42% dos ativos bancários mundiais. Para Olivier Perrain, Head do BNPParibas CIB em Portugal, atravessamos, atualmente, “um mundo em mudança que também é um mundo em perigo”. Por isso, acredita que é necessário “preparar o mundo do futuro para que seja sustentável”. Segundo Perrain, o papel do banco tem sido “ajudar os clientes a preparar a transição energética”, que passa também por produtos financeiros inovadores como as “green bonds” (obrigações “verdes”).