Como o movimento MAGA tomou conta do Partido Republicano e o transformou no "Partido Trump"

Apesar das críticas acesas, Kirk garantiu ao Washington Post que “nunca tinha dito” que o coro de críticas possa representar o fim do MAGA. “As pessoas estão a falar sobre Epstein porque AMAM Trump. Temos medo que as mesmas pessoas que tentaram matar Trump, destituí-lo e atirá-lo para a prisão estivessem atrás de Epstein”, justificou posteriormente o ativista nas suas redes sociais, onde soma milhões de seguidores.

As declarações, feitas depois de Donald Trump ter, primeiro, apelado à união do MAGA e, depois, recusado o apoio dos “fracos” que insistiram no tema Epstein, foram em tudo semelhantes às de Laura Loomer, outra voz influente da direita online mais próxima do Presidente Trump. Também na quarta-feira Loomer argumentava que a sua insistência no caso Epstein se justificava com a sua preocupação pelo facto de o trabalho que tem feito na Casa Branca poder ser “consumido” por um único caso. “Eu também estaria irritada se fosse o Presidente Trump, a ganhar pelo povo americano todos os dias e as pessoas se quisessem focar num único assunto, em vez de em todos os outros. O Presidente Trump está a fazer imensas coisas boas e não precisamos de deitar fora o bebé com a água do banho”, escreveu.

As suas declarações representam a posição de uma margem do eleitorado de Donald Trump: mesmo desiludidos com certas ações do Presidente, não retiram o seu apoio e procuram enquadrar as suas críticas como preocupação pela manutenção da sua liderança. Esta realidade leva Matt Terrill a dizer, tal como Kirk, que as narrativas de um “divórcio” MAGA são exageradas. “O movimento MAGA vai estar unido. Já vimos este filme antes: tanto no Irão, como até em 2020 [depois de perder as eleições], quando as pessoas disseram ‘ele está acabado, a base vai abandoná-lo’. Isso não aconteceu. E não vai acontecer agora”, argumenta.

O facto de estas críticas já terem surgido noutras ocasiões ajuda a explicar esta afirmação, pois ilustra a diversidade de posições no interior do MAGA. Para haver um divórcio teria de haver uma fação que alinha sempre com Trump e outra que discorda sempre de Trump, mas não é isso que se verifica. Pelo contrário, alguns seguidores criticaram os ataques ao Irão, outros a política fiscal, outros o facto de o Presidente ter aceitado um avião do Qatar e outros a recusa em divulgar os ficheiros Epstein.