Respirar de alívio e (tentar) seguir. Arrasado por todos os lados por causa de um relatório que omite algumas das maiores polémicas da comissão de inquérito à gestão da TAP, o PS só quer olhar em frente rumo a um verão em que o assunto seja gradualmente esquecido. Apesar de o assunto ter afligido o partido e ter resultado em duras críticas internas, mais ou menos em surdina, ao Governo, sente-se a urgência em mudar a agulha. A tática socialista é clara: desvalorizar os resultados do inquérito, culpar oposição e comentadores pelo “empolamento” dos casos que o próprio Governo criou e tentar chegar à tão desejada normalidade — com remodelação (mais tarde ou mais cedo).

O PS suspirava por este momento há meses e no partido já só se fala no pousio estival e num regresso, em setembro, recuperados de um ano e meio tortuoso (muito por responsabilidade própria). “Começar outra vez”, comenta um deputado. O plano inicial de ataque ao inquérito, que consistia em virar as baterias contra o PSD e o Governo de Pedro Passos Coelho por causa da privatização da TAP, falhou e a comissão só trouxe novas polémicas sobre a gestão pública da empresa, provocadas muitas vezes por membros do Governo, como foi o caso do episódio no Ministério das Infraestruturas e tudo o que se seguiu. A convicção foi-se instalando: era preciso acabar rapidamente com esta fase e passar a uma nova, em que a sucessão de casos envolvendo a TAP não passasse de uma memória amarga e sem história.

