Conferência: os jovens e a política em Portugal

Uma iniciativa

Na reta final da campanha eleitoral disponibilizamos gratuitamente todos os artigos das legislativas. Apoie a nossa missão tornando-se assinante.

Joana Fernandes, 18 anos, é uma entre muitos jovens que este domingo, pela primeira vez, irão sentir-se parte ativa da construção da democracia no nosso país, quando, com o seu voto, contribuírem para a eleição da Assembleia da República. Mas será que esta é uma data por que anseiam ou, pelo contrário, passa-lhes ao lado e pouca importância lhe atribuem?

Para perceber de que forma os jovens estão, ou não, envolvidos nestas eleições e no processo político em geral, o Observador tem vindo a ouvi-los ao longo dos últimos dias, numa iniciativa que culminou com a conferência “O meu primeiro voto – os jovens e a política em Portugal”, que decorreu a 26 de janeiro na escola de programação 42 Lisboa.

Além de Joana Fernandes, participaram também na conversa Maria José Brites, investigadora no Centro de Investigação em Comunicações Aplicadas, Cultura e Novas Tecnologias (CICANT) da Universidade Lusófona e especialista em literacia para os media, Jorge Fernandes, cientista político e investigador no Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa, e Pedro Raínho, editor adjunto de sociedade e coordenador de fact checks do Observador. No final do debate, moderado pelo jornalista Paulo Farinha, ficou bem claro que, para haver envolvimento dos jovens – não só na política, mas em todas as dimensões da participação cívica –, a educação é fundamental, o contexto familiar pode ser crucial e – muito importante – sentirem-se ouvidos também.

Participação dos mais novos e desinformação

Logo a abrir o debate, Joana Fernandes, estudante universitária do primeiro ano do curso de Antropologia, deixou clara a responsabilidade acrescida que sente por, no dia 30 de janeiro, ir finalmente depositar o seu voto na urna, ou não tivesse ela nascido e crescido numa família onde “a política sempre foi um tema recorrente à mesa”. E isto, como fomos percebendo ao longo da conversa, pode fazer toda a diferença. Mas será que esta eleitora de primeira viagem tem conseguido aceder às mensagens que os diversos partidos querem fazer passar para, assim, decidir o seu voto em consciência? “Penso que, através das redes sociais e dos meios de comunicação social, existe muita divulgação sobre o que está a acontecer nos debates, mas também do que cada partido defende e para que pessoas da minha idade, e não só, tenham consciência em quem vão votar e o possam fazer conscientemente”, respondeu. Ao mesmo tempo, revelou uma boa notícia no que toca à tão temida desinformação. É que apesar de reconhecer que “as fake news são bastante recorrentes”, considera que “temos maneira de entender se é verdadeiro ou não é, tentar perceber o que estamos a ler”.