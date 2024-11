Contradições, denúncias de abusos sem seguimento e a pressão na saída. O antes e depois da demissão de Justin Welby da liderança anglicana

Welby considerou ser “muito claro” que tinha de “assumir a responsabilidade pessoal e institucional pelo longo e traumatizante período entre 2013 e 2024”. Além disso, revela que os últimos dias renovaram o seu “há muito sentido profundo sentimento de vergonha pelas falhas históricas de salvaguarda da Igreja de Inglaterra”.

Quem é John Smyth, o homem que abusou de crianças e jovens durante décadas com a proteção da Igreja Anglicana?

O agressor visado pela investigação britânica é John Smyth, um advogado que começou a dirigir campos de férias cristãos evangélicos como voluntário no final dos anos 70 e início dos anos 8o. Durante esse período, em Inglaterra, terá abusado de dezenas de crianças e jovens. Quando os crimes foram descobertos, Smyth mudou-se para o estrangeiro com pleno conhecimento dos oficiais da igreja e continuou a praticar os mesmos crimes.

Diz-se que Smyth submeteu as suas vítimas a ataques traumáticos físicos, sexuais, psicológicos e espirituais, marcando permanentemente as suas vidas. No total, dentro e fora de Inglaterra, abusou de mais de 100 crianças e jovens. Acredita-se que é o abusador em série mais prolífico associado à igreja de Inglaterra.

Na nota de resignação, o arcebispo de Cantuária voltou pediu repetidamente desculpa às vítimas e disse que Smyth “manipulou a verdade cristã para justificar os seus atos malignos”. Entre 1984 e 2001, o abusador viveu no Zimbabué e, posteriormente, mudou-se para a África do Sul. Em 1992, foi mesmo acusado de matar um rapaz de 16 anos que foi encontrado morto numa piscina de um campo de férias onde era voluntário. O caso foi arquivado e depois do desfecho judicial o advogado mudou-se para a Cidade do Cabo, na África do Sul.

Ao que tudo indica, continuou a abusar de rapazes e jovens nos dois países e há provas de que os abusos continuaram até à sua morte, em agosto de 2018, na África do Sul. Segundo o The Guardian, os abusos de Smyth não foram tornados públicos até um trabalho de investigação jornalística da televisão britânica Channel 4, em 2017, ter dado início a uma investigação da polícia de Hampshire. As autoridades planeavam interrogar e extraditar o homem de 77 anos nas semanas que precederam a sua morte.

No entanto, pelo menos desde 2013 que os mais altos cargos da Igreja de Inglaterra foram informados, de forma oficial, sobre as dezenas de denúncias referentes ao período em que o advogado era voluntário nos campos de férias em Inglaterra. Passaram-se mais cinco anos em que o homem, na altura a viver na África do Sul, continuou a ter contacto com crianças e jovens em campos de férias e eventos religiosos.

Qual a ligação entre o arcebispo demissionário e John Smith?

Numa série de artigos já depois de o caso ter sido tornado público, o The Telegraph revelou vários factos em torno do abuso em série de crianças e jovens que apontam para a ligação de Justin Welby ao escândalo. O arcebispo chegou a negar ter estado nos campos de férias onde decorreram os abusos, sexuais e físicos, facto que se revelou falso, com relatos de que os dois se conheciam e de que trabalharam juntos nessa altura.

O agora líder demissionário da Igreja Anglicana garantia que não tinha conhecimento das alegações porque se tinha mudado para Paris em 1978, altura em que os espancamentos a crianças e jovens terão começado, informação que era conhecida entre os que frequentavam e trabalhavam nos campos de férias.

O arcebispo foi então obrigado a repor a verdade, afinal tinha regressado ao campo de férias em 1979. Foi então acusado de mudar a sua versão da história sobre as ligações que manteve a Smyth depois de documentos comprovarem que participou num acampamento de verão quando os primeiros relatos de abusos foram conhecidos.