O afastamento de Nuno Afonso do gabinete parlamentar do Chega foi o gatilho para o início da organização de uma oposição interna no partido. Os críticos e descontentes que apontavam contra André Ventura encontraram um possível sucessor e preparam-se, entre mensagens de WhatsApp e grupos de Facebook, para construir um “novo rumo” para o Chega. Nuno Afonso admite a existência de apoio interno, mas nota a dificuldade de mudança no partido tendo em conta os estatutos que foram reforçados para dar mais poder a André Ventura.

As recentes acusações do deputado Mithá Ribeiro sobre a falta de liberdade de expressão são a prova de que até os mais leais discordam da forma de fazer política da liderança do Chega e dizem-no perante as câmaras. E com estrondo. A originalidade das críticas internas é que, desta vez, foram as palavras de um deputado escolhido por Ventura que voltaram a agitar as águas no Chega.

As acusações são equivalentes às que têm vindo a ser feitas pela mais antiga oposição interna, que tem levantado a voz e apontado Nuno Afonso como um possível sucessor de André Ventura, e que começa a construir-se, com passos pequenos e conscientes da dificuldade de fazer concorrência ao homem forte do Chega (que tem sido constantemente empoderado em congressos e conselhos nacionais).

“É praticamente impossível fazer alguma coisa com os regulamentos que o partido tem atualmente, fechados ao ponto de inviabilizar qualquer candidatura contra o atual presidente.” O alerta é do próprio Nuno Afonso, apontado por muitos como o líder da oposição interna do Chega, desde que foi afastado por André Ventura da liderança do gabinete parlamentar, onde estava desde que o partido elegeu o primeiro deputado.

