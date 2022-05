Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Três anos foram suficientes para que o grupo de dez fundadores do Chega se desmoronasse, entre acusações, críticas e suspeitas de traição à mistura. Há quem já tenha de facto abandonado o partido, há quem se mantenha, mas que esteja em clara rota de colisão, há quem vá resistindo na expectativa de que as coisas mudem de figura com outro líder e um fiel (com muito peso político) que permanece de pedra e cal. É uma exceção: muitos dos nomes que escreveram a primeira página da história do Chega estão desalinhados com a direção, acusam André Ventura de querer controlar todo o partido e atiram-se à falta de democracia interna.

A história deste desencontro escreve-se em muitos episódios: Nuno Afonso (militante número dois), Fernanda Marques Lopes (número três) e Gerardo Pedro (número oito) estão em rota de colisão com a direção. Carlos Monteiro (número quatro), Lucinda Ribeiro (número seis) e Patrícia Sousa Uva (número sete) abandonaram o projeto.

