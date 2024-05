Costa no Conselho Europeu? "Com um ananás não se faz um bolo de laranja"

Mas como é que evitaria, por exemplo, que o valor da nossa dívida disparasse com aquilo que eu presumo que depois quisesse fazer, que fosse uma desvalorização da nova moeda?

Esse é um dos aspectos que há mais ou menos 10 anos foi discutido com alguma profundidade relativamente às medidas que precisamos de tomar em qualquer circunstância, haja ou não integração na zona euro. Portugal deve tomar medidas que permitam uma resposta à situação de endividamento público que temos. São medidas de captação das poupanças internas, por exemplo, de diversificação das fontes de financiamento do Estado português, de capacidade de, a partir de medidas internas e também de alargamento e diversificação das fontes de financiamento do ponto de vista externo, não ficarmos dependentes de um credor em especial e não ficarmos sujeitos a operações especulativas como aquelas que tivemos em 2013.

E tem um prazo? Esta preparação duraria quanto tempo? Cinco anos? Dez?

As medidas de preparação da adesão ao euro demoraram à volta de oito anos. É a mesma coisa, mais ou menos. Não temos nenhum prazo fixado em relação a isso, porque essa é uma questão que verdadeiramente há de ter que ser colocada em função do caminho que o país conseguir fazer. Agora, não é possível desligar esta consideração a propósito do euro daquilo que verdadeiramente precisamos fazer para resolver estes problemas. A consideração das medidas para preparar o país para fazer esse caminho está objetivamente dependente dos objetivos que queremos atingir com isso. A valorização dos salários nos últimos 25 anos foi exatamente o oposto. Aliás, essa era uma das grandes promessas, que com o euro nós poderíamos ficar mais perto do salário médio da União Europeia, mais perto dos salários médios na Alemanha. Ora, estamos cada vez mais distantes. Disseram-nos que o euro significava a possibilidade de expansão económica, porque passávamos a ter a mesma moeda de outros países. Acontece exatamente o contrário. Estamos hoje mais dependentes, com uma economia mais desvalorizada. O perfil produtivo da nossa economia é assente em baixos salários, produção com pouca incorporação científica e tecnológica, de baixo valor acrescentado, o que significa não apenas problemas económicos, significa, por exemplo, problemas de imigração. A resposta a isso implica medidas de política económica, medidas de política salarial que correspondam àqueles objetivos.

Já falou aqui da possibilidade de sermos empurrados para fora do euro e também já disse várias vezes nesta campanha que há uns anos um ministro das Finanças alemão disse publicamente que achava que Portugal e outros países, se calhar, tinham de sair do euro. Quem é que disse isso?

Wolfgang Schäuble.

Disse que Portugal tinha de sair do euro?

Sim. Portugal e a Grécia. Na altura as duas questões foram colocadas. Aliás, em relação à Grécia de forma mais flagrante e mais evidente, quando o Governo do Syriza tentou tomar aquelas medidas relativas à renegociação da dívida, mas também em relação a Portugal essa permanência no euro foi questionada.

Não foi.

Foi, foi.

Em relação à Grécia chegou a haver um draft sobre a hipótese de saída, mas no caso de Portugal, não.

Olhe que nós tivemos várias vezes essa discussão, aliás, até do ponto de vista parlamentar…

Mas tem essa frase?

Vou tratar de encontrar os elementos para fazer chegar essa referência.