O divã da mais recente crise do Governo socialista fez-se entre a sala Romeu e a sala Julieta de um hotel em Coimbra, neste sábado. A inspiração trágica não contaminou os trabalhos da Comissão Nacional do PS, até porque à reunião faltaram protagonistas de peso. Mas mesmo assim houve novos episódios neste drama cujo epílogo foi contado pelo presidente Carlos César, que descreveu a reunião como “muito intensa”, entre intervenções de militantes “preocupados” com a imagem do Governo e com a necessidade de virar a página da crise — e algumas picardias.

Na assistência não estava Pedro Nuno Santos, que não faz parte da Comissão Nacional e que saiu do secretariado do partido, depois de ter saído do Governo, nem mesmo Fernando Medina, que faz parte do órgão de direção do partido. E boa parte dos membros do Governo poderiam estar nesta reunião, mas não compareceram, como foi o caso de Duarte Cordeiro (muito próximo de Pedro Nuno Santos), José Luís Carneiro ou Ana Mendes Godinho. Depois de uma baixa de peso no Governo como foi a do nome mais apontado à sucessão, Pedro Nuno, a situação assumia especial delicadeza e quaisquer entrelinhas desta reunião poderiam ter efeitos sobredimensionados.

