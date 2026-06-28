Cripto, químicos da Índia e falsificações de licenças. Como uma rede de falsa canábis medicinal enganou o Infarmed para traficar droga

Não era em Albuquerque, no Novo México, nem numa autocaravana — e também não havia um professor de química tornado traficante, como na série Breaking Bad. O cenário desta história é real e o laboratório de drogas sintéticas situava-se no Parque de Ciência e Tecnologia em Alferrarede, Abrantes. De resto, havia tudo aquilo a que a ficção habituou o público: máscaras faciais, respiradores, balanças de precisão, reagentes químicos em bidões industriais e centenas de quilos de drogas psicoativas sintéticas (3-CMC e 3-MMC), além de toneladas de canábis desenhada para ser especialmente potente.

A Operação “Erva Daninha”, conduzida pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de um inquérito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o departamento de elite do Ministério Público especializado na criminalidade mais complexa, desmantelou uma alegada organização criminosa internacional que utilizava o “manto de legalidade” de empresas do setor farmacêutico e licenças do Infarmed para canábis medicinal para encobrir o tráfico de estupefacientes. Ao todo, a acusação do DCIAP, a que o Observador teve acesso, visa 13 arguidos e 11 sociedades comerciais que respondem pela alegada prática de crimes como branqueamento de capitais, falsificação de documento, tráfico de estupefacientes e associação criminosa para o mesmo fim.

O alegado esquema operava ancorado na falsificação de certificados para “ludibriar” o Infarmed e em importações camufladas vindas da Índia e da Malásia, mas não sem deixar rasto. Geert Caers, o “Big Boss” da rede, transacionou na plataforma Binance, entre 2019 e 2024, mais de 30,4 milhões de dólares (cerca de 26,8 milhões de euros ao câmbio desta sexta-feira) em criptoativos que terão sido adquiridos com fundos provenientes do tráfico de estupefacientes. Mais: a acusação documenta mais de 11 milhões de euros em transferências através de 17 sociedades de fachada sediadas na Malásia.

Outros dos principais mentores encontram-se atualmente fugidos e em parte incerta. De acordo com o despacho de acusação, Benny Falk ausentou-se de Portugal em setembro de 2023, logo após as primeiras apreensões, tendo regressado ao seu país, a Dinamarca. Em fuga, encontram-se ainda um canadiano, Keith Fernandes, e Tiago Sá Pedroso, o gerente da Polyfarchemi (a face legal do laboratório de Abrantes). Relativamente a Benny Falk e Keith Fernandes, o DCIAP já promoveu a emissão de mandados de detenção europeus e internacionais.

O laboratório clandestino da Polyfarchemi num polo tecnológico para a “fachada de normalidade industrial”

Máscaras FFP2, respiradores de gás, luvas de nitrilo e toucas descartáveis. Ao lado, balanças de precisão, misturadores industriais e bombas de vácuo. À primeira vista, o cenário no interior da Polyfarchemi — instalada no Tagusvalley (Parque de Ciência e Tecnologia em Alferrarede, Abrantes) — parecia o de um laboratório legítimo.

Mas, visto melhor, os próprios equipamentos denunciavam outras utilizações. Todos tinham “adaptações e modificações”, uma “característica intrínseca e comum a unidades de produção clandestinas, onde a maquinaria é customizada para fins ilícitos”, aponta o DCIAP. Havia ainda sistemas de embalamento a vácuo, “prontos para a preparação final e distribuição de estupefacientes”. As instalações da Polyfarchemi funcionavam como laboratório, mas para a importação e tratamento de substâncias como 3-CMC e 3-MMC (drogas sintéticas).