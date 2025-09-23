1233,3kWh poupados 1233,3 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

CUPRA PHEV: três formas de conduzir com estilo e consciência

A CUPRA reforça a aposta nos híbridos plug-in com os modelos Formentor, Leon Sportstourer e Terramar, unindo autonomia elétrica, performance desportiva e tecnologia para empresas e particulares.

Status, performance, sustentabilidade, poupança, design e tecnologia. Seis atributos dos novos elétricos CUPRA Formentor, CUPRA Leon Sportstourer e, ainda, o mais recente da família, o CUPRA Terramar. Todos têm tecnologia PHEV, que junta uma excelente autonomia em mobilidade elétrica e que, para circuitos urbanos, pode significar que com carregamentos semanais ou bissemanais o veículo possa circular sem produzir poluentes – dificilmente se encontrarão no mercado carros tão completos que ligam a vertente elétrica com o melhor estilo e emoção, e “democratizam” o acesso a viaturas premium para companhias e pequenos empresários.

Os motores híbridos plug-in ligam poupança de combustível a performance e a CUPRA conseguiu isso com um bloco ímpar de 1.5 e 204 cv de potência, acrescentando a capacidade do Formentor, do Leon Sportstourer e do Terramar circularem em modo 100% elétrico, respeitando as exigências que estão a ser introduzidas em algumas cidades europeias a nível de limitação de emissões de gases.

Para o CUPRA Terramar PHEV a autonomia vai aos 119 km, enquanto para o Formentar PHEV a autonomia em elétrico chega aos 125 km, e se quisermos ser mais exigentes a opção é um outro CUPRA de exceção, o Leon Sportstourer PHEV com 132 km de autonomia em elétrico. Todos estes valores foram apurados em ciclo WLTP. E quando termina a carga elétrica a passagem para o motor a combustão é feita sem sobressaltos e sem ruídos. Contudo, para se manter sempre em modo elétrico, a CUPRA instalou nestas máquinas, baterias com capacidade para carregamentos rápidos até 50 kW, o que permite carregar dos 10% aos 80% enquanto toma uma refeição rápida na estação da autoestrada, ou seja, em escassos 26 minutos.

E, para as empresas e pequenos empresários, a CUPRA criou a “Special Edition” que traz bastante mais equipamento incorporado, nomeadamente conetividade total de última geração com apoio da Inteligência Artificial, a par de um ecrã de infotainment, câmara de visão traseira para estacionamento ou manobras mais difíceis com visão noturna, jantes redesenhadas com 19 polegadas no Formentor e 20 polegadas no Terramar, ainda iluminação interior LED envolvente, alarme, bagageira com abertura elétrica e o pedal virtual que permite a abertura quando tem as mãos com compras, ou com o “baby coque”, para além de bancos elétricos e aquecidos e todo o tipo de ADAS, ou melhor, todo o tipo de ajudas ativas e passivas à condução que se possa imaginar num destes carros premium. E tudo acessível para aquisição via frotas de empresas.

A apresentação não ficaria completa sem assinalar que estes modelos, com a mais recente tecnologia a nível de motorização e conetividade, estão disponíveis a partir dos 420 euros/mês mais IVA e sem entrada inicial para frotas de empresas e de pequenos empresários.

A CUPRA tem evoluído de forma rápida a nível da eletrificação de todos os modelos, acompanhando tendências, moda e conceitos. O CUPRA Leon Sportstourer PHEH, o Formentor PHEV e o Terramar PHEV são as mais recentes obras de arte da engenharia da eletrificação.

O Terramar começou com um molde de argila à escala real, um modelo de 4,5 metros de comprimento e foi desenhado para um público que trabalha e é exigente a nível da última tendência. Destacamos neste modelo os bancos tipo “baquet” que são montados de série, a par de um cockpit digital. Outro ponto de honra é a iluminação, nomeadamente a função automática máximos sem reflexo, que deteta o trânsito em sentido contrário ou veículos à frente e os protege para evitar o encadeamento e tudo sem reduzir a visibilidade em outras áreas da estrada. Ou até o pormenor da chamada Orientation Light Basic que exibe linhas no chão correspondentes à largura do veículo, facilitando a navegação por estradas estreitas. A aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em 7,3 segundos.

O Formentor é um “monstro” com o logótipo iluminado e grandes jantes. Nos seus atributos está o carácter vincadamente desportivo, performance e atenção cuidada no design. O veículo foi desenvolvido na plataforma do Leon e do Golf e, por isso, tem no chassis um dos seus grandes atributos ao assegurar comportamento e agilidade em curva, a par de uma suspensão imune a pisos irregulares.

O CUPRA Leon Sportstourer é um dos modelos com maior história de sucesso em Portugal. Um dos trunfos é a bagageira de 470 litros e que pode chegar aos 1450 litros quando se rebate os bancos traseiros. O ecrã multimédia é perfeitamente intuitivo e tem botões táteis retro iluminados, o que é um regresso a uma solução exigida pelos consumidores. E a nível de consumo de eletricidade o Leon Sportstourer PHEV é campeão. Na estrada temos uma suspensão bem calibrada e rebaixada, o que permite uma condução suave. O design exterior é arrojado, com o realce da assinatura em LED.

São três soluções de mobilidade eletrificadas, capazes de assegurar o trabalho do dia a dia ou viagens longas, com agilidade, economia, sustentabilidade ambiental e, muito em especial, com estilo. Mais do que automóveis, são declarações de personalidade na estrada.

Proponha uma correção, sugira uma pista: obslab@observador.pt

Recomendamos

Segurança

Dono da Jaguar enterrou carro sob 20 ton de terra. Veja como

União Europeia

Portugal ajuda a acelerar implementação de carros autónomos

Mercedes-Benz

Após a VW, também a Mercedes vai despedir e fechar fábricas

Brainstorming

Quando o perfume deixa de ser apenas um perfume

Populares
Triatlo

Quem é Vasco Vilaça, o novo campeão mundial de triatlo

Ciência

IA fez primeira descoberta científica. O que significa?

Lisbon AI Week

Inteligência Artificial. O futuro em Lisboa

Israel

Avisos a Netanyahu sobre 7 de Outubro pairam sobre eleições

Últimas
Faro

Lar clandestino encerrado por denúncias de maus-tratos

Dinossauros

Dinossauros e aves começaram a voar de forma independente

Sindicatos

Frente Sindical reivindica aumentos acima de 5% para 2027

Escolas

Sertã. Câmara investe mais de 5 milhões de euros na educação

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.