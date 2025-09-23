CUPRA PHEV: três formas de conduzir com estilo e consciência

Status, performance, sustentabilidade, poupança, design e tecnologia. Seis atributos dos novos elétricos CUPRA Formentor, CUPRA Leon Sportstourer e, ainda, o mais recente da família, o CUPRA Terramar. Todos têm tecnologia PHEV, que junta uma excelente autonomia em mobilidade elétrica e que, para circuitos urbanos, pode significar que com carregamentos semanais ou bissemanais o veículo possa circular sem produzir poluentes – dificilmente se encontrarão no mercado carros tão completos que ligam a vertente elétrica com o melhor estilo e emoção, e “democratizam” o acesso a viaturas premium para companhias e pequenos empresários.

Os motores híbridos plug-in ligam poupança de combustível a performance e a CUPRA conseguiu isso com um bloco ímpar de 1.5 e 204 cv de potência, acrescentando a capacidade do Formentor, do Leon Sportstourer e do Terramar circularem em modo 100% elétrico, respeitando as exigências que estão a ser introduzidas em algumas cidades europeias a nível de limitação de emissões de gases.

Para o CUPRA Terramar PHEV a autonomia vai aos 119 km, enquanto para o Formentar PHEV a autonomia em elétrico chega aos 125 km, e se quisermos ser mais exigentes a opção é um outro CUPRA de exceção, o Leon Sportstourer PHEV com 132 km de autonomia em elétrico. Todos estes valores foram apurados em ciclo WLTP. E quando termina a carga elétrica a passagem para o motor a combustão é feita sem sobressaltos e sem ruídos. Contudo, para se manter sempre em modo elétrico, a CUPRA instalou nestas máquinas, baterias com capacidade para carregamentos rápidos até 50 kW, o que permite carregar dos 10% aos 80% enquanto toma uma refeição rápida na estação da autoestrada, ou seja, em escassos 26 minutos.

E, para as empresas e pequenos empresários, a CUPRA criou a “Special Edition” que traz bastante mais equipamento incorporado, nomeadamente conetividade total de última geração com apoio da Inteligência Artificial, a par de um ecrã de infotainment, câmara de visão traseira para estacionamento ou manobras mais difíceis com visão noturna, jantes redesenhadas com 19 polegadas no Formentor e 20 polegadas no Terramar, ainda iluminação interior LED envolvente, alarme, bagageira com abertura elétrica e o pedal virtual que permite a abertura quando tem as mãos com compras, ou com o “baby coque”, para além de bancos elétricos e aquecidos e todo o tipo de ADAS, ou melhor, todo o tipo de ajudas ativas e passivas à condução que se possa imaginar num destes carros premium. E tudo acessível para aquisição via frotas de empresas.

A apresentação não ficaria completa sem assinalar que estes modelos, com a mais recente tecnologia a nível de motorização e conetividade, estão disponíveis a partir dos 420 euros/mês mais IVA e sem entrada inicial para frotas de empresas e de pequenos empresários.

A CUPRA tem evoluído de forma rápida a nível da eletrificação de todos os modelos, acompanhando tendências, moda e conceitos. O CUPRA Leon Sportstourer PHEH, o Formentor PHEV e o Terramar PHEV são as mais recentes obras de arte da engenharia da eletrificação.