Da moderada à mais radical, direita vence eleições europeias. O "centro vai aguentar-se"?

Se em países como Áustria, Bélgica, França ou Itália o resultado dos partidos mais à direita foi expressivo, há Estados-membros em que estas forças políticas perderam gás ou não cumpriram as expectativas, como na Suécia e na Finlândia. Ainda assim, foram um dos maiores vencedores da noite e ganharam representação parlamentar. O que farão com ela e que alianças forjarão a partir desta segunda-feira é uma incógnita.

A vitória do PPE. Uma “responsabilidade” ao centro ou uma aproximação à direita?

O Partido Popular Europeu venceu as eleições europeias em pelo menos doze Estados-membros: Alemanha, Bulgária, Croácia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, Grécia, Letónia, Lituânia, Luxemburgo e Polónia. Esta família política passou dos 176 para os 189 eurodeputados, ganhando representação parlamentar.

O bom resultado do PPE nestas europeias deixa os populares numa posição mais confortável para liderarem uma futura coligação e torna a reeleição de Ursula von der Leyen mais provável. Ainda assim, o grupo político depara-se agora com um dilema: se escolhe manter-se ao centro, coligando-se com partidos à sua esquerda como aconteceu em 2019 (neste caso, com os liberais e com os socialistas), ou se prefere coligar-se com os partidos à sua direita.

Ursula von der Leyen atirou contra os extremistas em vários discursos que foi dando na noite deste domingo. Prometeu que os “vai parar” e enalteceu que o centro se tenha “aguentado”. Este resultado do PPE acarreta, de acordo com a presidente da Comissão Europeia, uma “grande responsabilidade” para “todos os partidos de centro”. Admitiu igualmente que vai contactar os socialistas e os liberais para replicarem a mesma coligação, desejando estabelecer uma “relação construtiva” com aquelas famílias políticas.

Nos seus discursos desta noite, não houve nenhum indício de que Ursula von der Leyen se queira aliar aos partidos mais à direita, como os Irmãos de Itália de Giorgia Meloni, com quem mantém uma excelente relação e com quem se encontrou várias vezes nos últimos meses. Mas há uma nuance: a presidente da Comissão quer aliar-se apenas com os reformistas e conservadores, recusando por completo uma possível coligação com o Identidade e Democracia (ID).

Disparando durante a campanha contra a extrema-direita, Ursula von der Leyen reconheceu possuir três linhas vermelhas para uma eventual coligação: que os partidos sejam pró-Estado de Direito, pró-Europa e pró-Ucrânia. Ora, dentro do ID, existem vários partidos eurocéticos (como a União Nacional) ou que são assumidamente anti-Ucrânia (como o FPÖ, da Áustria).