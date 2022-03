Da TV para a guerra: os homens que ajudaram a tornar Zelensky um herói

“Estamos aqui todos”, assegurou: “Os nossos militares estão aqui, os cidadãos estão aqui. Estamos todos aqui a defender a nossa independência, o nosso Estado e vai ser sempre assim. Glória aos nossos protetores, glória à Ucrânia, glória aos heróis”. O vídeo foi publicado nas redes sociais e conquistou três milhões de visualizações apenas nos primeiros 60 minutos. Foi o primeiro passo para transformar o Presidente da Ucrânia num símbolo de resistência.

No segundo momento, Zelensky não teve sequer de aparecer. E pode nem sequer ter precisado de falar. A 25 de fevereiro, tornou-se viral a frase que o Presidente terá usado para recusar uma oferta do governo dos Estados Unidos para o extrair da Ucrânia: “A luta é aqui. Preciso de munições, não de uma boleia”. Mas não há evidências concretas, como um vídeo ou uma gravação de áudio, que comprovem que Zelensky terá realmente usado esta expressão: o artigo da Associated Press que noticiava a tomada de posição do líder ucraniano baseava-se numa fonte identificada meramente como um “oficial sénior americano com conhecimento direto da conversa”.

O terceiro episódio de popularização de Zelensky aconteceu quando se dirigiu à Câmara dos Comuns do Reino Unido por videochamada — algo inédito e uma ferramenta a que nem os próprios deputados britânicos estão autorizados a recorrer. Recebido com uma ovação de pé, agradeceu a ajuda dos “países civilizados”, mas pediu mais intervenção. E asseverou: “Não vamos desistir e não vamos perder. Vamos lutar até ao fim no mar, no ar, vamos continuar a lutar pelo nosso solo, seja qual for o custo. Vamos lutar nas florestas, nos campos, nas margens, nas ruas”.

O mais recente conteúdo de Zelensky que captou a atenção do ocidente foi o vídeo que gravou a partir do gabinete presidencial em Kiev e que publicou a 7 de março, uma segunda-feira. Foi a primeira vez que o Presidente surgiu em vídeo no gabinete presidencial desde que a guerra eclodira e arrancou com uma mensagem com que todos os cidadãos ocidentais, não só os ucranianos, se identificam: ninguém gosta de segundas-feiras. “Sabem, costumávamos dizer: ‘Segunda-feira é um dia difícil’. Há uma guerra no país, por isso todos os dias são segunda-feira”.

“As lágrimas das crianças”: analogias e citações

Segundo Inna Matiushyna, Zelensky segue à risca as regras da retórica e da teoria da argumentação. Um bom discurso precisa de reunir argumentos racionais e mensagens emocionais num texto que, para além de uma saudação inicial e da conclusão, só pode ter três ideias principais entre uma parte e outra.

Bom exemplo disso é quando o Presidente da Ucrânia compara o momento que se está a viver no país com outros factos históricos, criando analogias. Fá-lo, servindo-se de citações de nomes consagrados tanto no mundo da cultura como no mundo político, de William Shakespeare a Winston Churchill. Um dos episódios em que melhor casou os dois universos foi quando, após os ataques a maternidades e pediatrias, mencionou a inocência dos recém-nascidos, parturientes e grávidas vítimas da investida russa, referiu as “lágrimas das crianças”. Para a professora universitária, esta era uma referência indireta a Fiódor Dostoievski, que escreveu: “A harmonia de Deus não vale as lágrimas de uma criança torturada” no romance “Os Irmãos Karamazov”.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Outra técnica que reúne a esfera intelectual à emocional é o recurso a perguntas retóricas. Precisamente aquando dos ataques a uma maternidade em Mariupol, no sul da Ucrânia, Zelensky disse: “Como é que eles [parturientes e bebés] ameaçaram a Federação Russa? Que tipo de país é este que tem medo dos hospitais ou das maternidades e os destrói? Havia lá pequenos Bandera [histórico apoiante nazi e anti-semita ucraniano]? As mulheres grávidas iam disparar sobre Rostov? Será que alguém na maternidade humilhava os falantes de russo? O que foi? A desnazificação do hospital?”.