"Não me escondo. Não tenho medo de ninguém." Presidente ucraniano divulga vídeo em que revela a sua localização

Foi um sinal de força enviado à Rússia. Volodymyr Zelensky publicou na noite desta segunda-feira um vídeo em que revela a sua localização. O Presidente ucraniano estará numa das ruas mais centrais da capital ucraniana: a rua Bankova, onde se localiza o escritório oficial do chefe de Estado. “Fico em Kiev. Não tenho medo de ninguém. [Fico] até ganharmos esta guerra.”

Volodymyr Zelensky abordou, no vídeo publicado na sua conta oficial do Telegram, a “terceira ronda de negociações na Bielorrússia”: “Gostaríamos de dizer ‘terceira e última’, mas somos realistas”. Garantindo que a Ucrânia “vai insistir” na diplomacia, o chefe de Estado ucraniano assegurou aos cidadãos que vai ser encontrada uma “maneira” justa para “alcançar a paz”, descartando qualquer ultimato do Kremlin.