Damos-lhe 5 razões para trocar a praia pela Serra da Estrela neste verão

Dia 3 | Uma viagem às origens

Falar das origens da História da região implica uma viagem até tempos pré-históricos, cujos testemunhos permanecem ainda sob a forma de estruturas e símbolos que resistiram ao passar do tempo, como a Anta da Pedra da Malhada Sorda em Almeida, a Anta da Matança em Fornos de Algodres, as gravuras rupestres do Parque Arqueológico do Vale do Côa e as gravuras gravadas em granito da Aldeia de Cidadelhe, em Pinhel, classificada pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade.

A viagem no tempo continua na vila de Belmonte, onde as ruínas Centum Cellas testemunham a passagem dos romanos pela região, e onde a cultura hebraica se mantém forte desde o século XVI, altura em que muitos judeus aqui se refugiaram após ordem de conversão ao catolicismo ou expulsão do país. Uma visita ao Museu Judaico será essencial para compreender a importância local desta comunidade.

Aproveite a passagem por Belmonte para visitar ainda o interativo Museu dos Descobrimentos do Novo Mundo e siga em direção a Almeida, conhecida por “Estrela do Interior” pelas suas fascinantes muralhas em forma de estrela, para uma incursão na história das invasões francesas em Portugal. Visite o Museu de História Militar, instalado nas antigas Casamatas de Almeida, galerias subterrâneas datadas do século XVIII, a Casa do General Wellington e, caso se se encontre na região no final de agosto, não perca ainda a oportunidade de assistir à recriação histórica do Cerco de Almeida de 1810, um evento de 3 dias repletos de atividades para toda a família.

Na rota dos Castelos, há alguns que se destacam, como o de Pinhel – considerado uma obra de referência da arquitetura manuelina em Portugal, o do Sabugal, o de Linhares da Beira – classificado como Monumento Nacional e o de Trancoso, cujas muralhas ainda hoje envolvem a vila. Já em Mêda, destaca-se uma curiosa Torre do Relógio, que se ergue imponente no topo da colina no local onde em tempos existiu uma torre de vigia.