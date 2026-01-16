"Dancinhas" de Ventura, a moda de Cotrim e o tom institucional de Mendes. A corrida presidencial nas redes

Há mais uma característica da grande maioria dos posts de João Cotrim de Figueiredo que salta à vista. Em quase todas as publicações, com um volume mais alto ou apenas praticamente inaudível enquanto som de fundo, a música The Hanging Tree’ de James Newton Howard, da saga Hunger Games, está presente na publicação.

O áudio surge na nona posição de áudios mais utilizados no Instagram a nível mundial. Desde que existe no Instagram já foi utilizado para sonorizar mais de 298 mil reels. Começou por ser associado a conteúdo distópico e de ficção científica, tal como o filme que lhe deu origem, mas atualmente viralizou de forma a que seja utilizado em todo o tipo de conteúdo, ficando associado à candidatura e campanha do liberal.

Seguro, Gouveia e Melo e Mendes num registo mais institucional

O professor do IPAM, João Andrade Costa, sublinha que João Cotrim Figueiredo já tinha o seu perfil criado há bastante tempo com um “lastro bastante grande” no Instagram antes de anunciar a sua candidatura à Presidência da República. É também o caso de Catarina Martins (119 mil seguidores) e de André Ventura (870 mil seguidores). Os três são os que têm um número maior de seguidores, fruto da sua presença anterior no digital. Henrique Gouveia e Melo, António José Seguro e Luís Marques Mendes, por sua vez, “têm páginas praticamente criadas para as eleições, com muito menos seguidores”, destaca o professor universitário.

Nem todos os candidatos têm contas nas três redes sociais que foram analisadas no estudo do IPAM. “O candidato António Filipe não tem conta no TikTok e há dois candidatos que têm, mas nunca publicaram nada”, refere. São eles Luís Marques Mendes e Jorge Pinto. Curiosamente, Cotrim só se juntou recentemente, mais precisamente nas europeias de 2025.

“Eu resisti até ao fim ao TikTok”, assumia o próprio ao Observador nessa campanha. Explicava abertamente que estudou a campanha do Chega nas últimas legislativas para tentar compreender o fenómeno de crescimento do partido, em particular junto dos mais jovens. A forte presença de Ventura e correligionários no TikTok terá seguramente alavancado esse crescimento, teoriza. A conclusão foi inevitável: era preciso jogar o jogo com as regras existentes.

Diferente do alcance — critério transversal em que André Ventura e João Cotrim de Figueiredo se destacam de longe — há o engagement. À luz desse critério, os outros candidatos recuperam alguma da desvantagem tétrica que têm, uma vez que o que mede este indicador é a “intensidade da relação do candidato para com a sua base de seguidores”. Podem ter menos seguidores, mas interagem com regularidade com as publicações dos candidatos com menos tração no digital.

António Filipe e a Catarina Martins são candidatos com um “discurso muito ideológico e muito virado para as suas comunidades internas“, afirma o professor do IPAM, dando nota do “grande pico” nas interações das publicações dos dois candidatos à esquerda a 3 de janeiro, tinha a campanha oficial acabado de arrancar e os EUA lançado um ataque na Venezuela, que culminou na captura de Nicolàs Maduro.

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda partilhou um vídeo de declarações aos jornalistas sobre o ataque em que condenava a decisão de Trump e apelava a uma tomada de posição por parte da União Europeia. Com ele angariou cerca de 50 mil gostos, um número bastante superior ao que geralmente surge na contagem dos seus posts.