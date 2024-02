Reconhece que Pedro Nuno Santos e André Ventura, por serem “mais populistas”, despertam mais paixões do que Luís Montenegro, o que pode ajudar a explicar a evolução tímida do líder da Aliança Democrática nas intenções de voto. Ainda assim, não tem dúvidas: no momento da decisão, na política como na vida, ganham aqueles que garantem segurança, confiança e estabilidade. “Estas coisas do amor e da paixão e do sexo são coisas que andam juntas. Mas uma pessoa só faz amor com quem ama, não é? Pode fazer sexo quando lhe apetece se à contraparte lhe apetecer também – e até pode fazer com muita paixão; mas amor só se faz com quem se ama”, teoriza.

Em entrevista ao Observador, António Cunha Vaz, um dos maiores especialistas em comunicação do país e assessor na campanha de Luís Montenegro, acredita que Pedro Nuno Santos acabará por ser penalizado nas urnas pelos erros que cometeu enquanto ministro. E mesmo admitindo que o socialista tem qualidades políticas enquanto candidato, Cunha Vaz sugere que o adversário só vai lá à base de tranquilizantes. “Isto não é com maldade nenhuma, a sério, mas dava-lhe um Xanax para ele acalmar um bocadinho. Tinha de acalmar um bom bocado, porque não tem necessidade de ir tão depressa.”

Dizendo que acredita piamente que Montenegro ainda vai recuperar nesta corrida eleitoral — “a procissão ainda vai no adro” — Cunha Vaz defende a integração de Pedro Passos Coelho na campanha. “Teve, tem e vai ter lugar na campanha, nos momentos que Montenegro e Pedro Passos Coelho acertarem entre eles.” Quanto à rivalidade que vai mantendo com Luís Paixão Martins, entretanto elevado a guru de António Costa, Cunha Vaz não resiste à provocação: “Ao contrário de outros, também não digo: ‘Cheguei lá, dei a minha ideia e resolvi tudo’. Nada disso”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.