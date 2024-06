O profeta "rei do Tik Tok", a pulseira "swiftie" e a massada de peixe. Os bastidores de Chega, IL, BE e PCP

É como se de duas comitivas paralelas se tratasse — a normal e oficial do partido à qual se junta a do candidato, com tudo aquilo a que tem direito — até alguém que trata da sua comunicação e imagem. Quando Tânger tem de se ausentar para entrevistas, debates ou programas de televisão, como aconteceu a meio da campanha, é Pedro Bandeira Duarte quem o acompanha. Já a comunicação geral, que antes era feita no terreno por Patrícia Carvalho, está agora nas mãos do assessor Filipe Duarte. É a pessoa que faz a ponte entre a comitiva mais próxima de Tânger Corrêa, a comitiva em que segue o presidente do partido e o núcleo duro, e os jornalistas.

No terreno, esse contacto apenas vai sendo preparado para André Ventura. Com arruadas todos os dias, quase sempre duas vezes por dia, é o presidente do partido que sai do carro e se posiciona para falar aos jornalistas. Tânger Corrêa fica ao lado e apenas se os microfones forem na sua direção faz declarações. Vai abanando a cabeça, concordando, até fazendo apartes, mas só fala quando os jornalistas lhe pedem. Aliás, até o tempo do candidato é reduzido: muitas vezes está a falar há poucos minutos e ouve-se um “última pergunta”. O tempo, assim como toda a atenção, é sempre mais amplo para Ventura.

E se é em ambiente de campanha legislativa que o Chega vive estes dias, a cabeça de Ventura também não está longe disso: chega a enganar-se e a colocar-se a ele próprio em Bruxelas (“O que André Vent… o que Tânger Corrêa fará em Bruxelas”) — o que vale uma auto-correção entre risos —, mas é notório que está mais preocupado com o futuro do que com o presente. Usa os muitos jovens com que se vai cruzando como calculadora: “Quantos anos tens? Ah, ainda faltam 10 para poderes votar, nessa altura já conto ser primeiro-ministro…” E assim vai fazendo contas à boleia dos jovens — e a contar que poderá vir a capitalizar aquelas reações fervorosas no futuro. “Nas próximas eleições já vou votar e é em si”, deixa-lhe como garantia um adolescente na Feira do Livro.

Em Mem Martins, no dia em que André Ventura jogou em casa pela primeira vez em período oficial de campanha, viu a loucura juvenil condensada num só espaço. Parece uma estrela, ouve gritos como se de uma popstar se tratasse, e até contradiz a tradição: “Dizem que o profeta nunca é bem recebido na sua terra, mas eu sou.” Quem o recebe são dezenas de crianças que estão no recreio da escola Ferreira de Castro e que se aproximam das redes para tocar em Ventura.

O líder do Chega faz o que melhor sabe: diz que estudou ali e que aqueles são “mini-Andrés Venturas”, fala das redes sociais — de onde todos os conhecem e onde é um fenómeno —, pede a bola para dar toques e ouve Tânger dizer aquilo com que vai sonhando: “Se a miudagem votasse era maioria absoluta.” O líder do Chega já o tinha sugerido numa outra campanha, mas de dia para dia vê mais jovens a irem ter consigo, mais crianças a abraçá-lo ou à procura da fotografia. No final do dia, sabe que aqueles votos não contam, mas pensa mais à frente e no impacto que podem vir a ter no futuro.