A privatização da ANA — Aeroportos de Portugal concretizada no início de 2013 trouxe 3.000 milhões de euros, um encaixe inédito para o Estado, mas deixou um nó cego para quem tem de negociar e decidir o futuro do aeroporto, de acordo com os dois ministros (do PS) que ocuparam a pasta — Pedro Marques entre 2016 e 2019 e Pedro Nuno Santos que em 2020 qualificou a venda da concessionária dos aeroportos de “negócio de privatização mais ruinoso de sempre” para o Estado e para o interesse público.

Dez anos depois de ter arrancado a privatização da ANA, a operação não foi ainda escrutinada pelo Tribunal de Contas, apesar de o processo ter sido iniciado em 2014/2015, mas interrompido. Em 2018, o Parlamento volta a pedir ao Tribunal de Contas uma auditoria à operação de venda às condições do contrato de concessão da exploração dos aeroportos… que até agora não foi concluída.

Numa longa resposta ao Observador, o Tribunal de Contas adianta que o trabalho está em curso e aponta o dedo à tutela das Infraestruturas que criou e depois permitiu uma situação de conflito de interesses no regulador da aviação, a ANAC, que durou até ao ano passado. Este conflito, que resulta da circunstância de o presidente e vice-presidente do regulador terem vindo diretamente da ANA, empresa regulada, foi denunciado numa auditoria ao financiamento da regulação do setor aeroportuário publicada em 2020.

E constituiu, confirmou ao Observador fonte oficial do TdC, uma condicionante à realização da auditoria pedida pelo Parlamento, uma vez que a recomendação feita em 2020 para substituir as referidas personalidades, numa auditoria à ANAC (Autoridade Nacional de Aviação Civil), não foi acolhida pelo Ministério das Infraestruturas. Luís Silva Ribeiro, que antes de presidente da ANAC foi administrador da ANA já privatizada, e Carlos Seruca Salgado, que foi assessor da administração da gestora de aeroportos, só saíram no final do mandato em 2021.

