Os críticos internos da direção do Bloco de Esquerda já começaram a preparar-se para a Convenção que aí vem. Desta vez, confrontados com uma regra que impediria matematicamente quase todos os grupos que apresentaram moções no último encontro do Bloco, em 2021, de o fazer agora, os críticos já estão a fazer contactos e “esforços” para “federar o que for possível federar”, tentando juntar os vários grupos numa espécie de frente contra a cúpula do partido.

Na reunião da Mesa Nacional de 4 de fevereiro, que serviu para marcar a convenção de 27 e 28 de maio, a direção alargada decidiu aumentar dez vezes o número de subscritores necessários para ser possível apresentar uma moção de orientação — o documento que serve de base para quem as candidaturas à Mesa Nacional e, na prática, o programa que a direção escolhida depois executará.

Ou seja: se antes era possível apresentar uma moção com apenas 20 assinaturas — um número manifestamente baixo e que até já deveria ter sido corrigido mais cedo, admite-se na direção — desta vez será preciso convencer 200 militantes (ou aderentes, na semântica do Bloco) a juntarem o seu nome a cada moção para que ela possa avançar. Uma proposta, recorda-se no núcleo duro, que em tempos até tinha chegado a ser feita por grupos de críticos.

Acontece que os tempos mudaram e, num período de tensão interna e com os críticos a prepararem-se para atacar a direção pelo ciclo de maus resultados (nas eleições autárquicas, presidenciais e legislativas), a nova regra foi vista como uma forma de “concentrar os ataques e desmoralizar os outros, que têm poucas condições para avançar”, resume um membro da maior ala crítica do Bloco, a Convergência, que inclui ex-deputados (Pedro Soares e Carlos Matias) e na convenção passada apresentou uma moção própria — e voltará agora a fazer o mesmo.

