"Devia ser possível falar de Israel como se fala sobre qualquer outro país." Mark Mazower, autor do livro "Antissemitismo"

Abril de 2024. No campus da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, dezenas de alunos montam tendas, em solidariedade com o povo palestiniano e em protesto contra as ações do Governo e do Exército israelita na Faixa de Gaza. Ao longo das semanas seguintes, o campus torna-se um palco mediático para palavras de ordem, protestos, ocupações de edifícios, contra-protestos e, no fim, a entrada em cena da polícia de Nova Iorque, que pôs fim ao acampamento e fez várias detenções. Mark Mazower, professor Ira D. Wallach de História na Universidade de Columbia, testemunhou tudo isto em primeira mão.

Os acontecimentos da primavera de 2024 estiveram na origem do livro Antissemitismo: Uma Palavra na História, (ed. D. Quixote), em que o historiador britânico — ele próprio judeu — se propõe a destrinçar a “confusão” em torno das palavras utilizadas por manifestantes e políticos, com foco numa palavra em particular: antissemitismo. O conceito, cunhado em 1879 por um alemão que se opunha à emancipação da minoria judia, traduziu-se, meio século mais tarde, numa “potência mundial”, com o Terceiro Reich a colocar em prática a sua limpeza étnica dos judeus.

Porém, “assumir que o que nos interessa começa e termina com a palavra antissemitismo é uma simplificação excessiva”, ressalva Mark Mazower em entrevista ao Observador. Hoje, explica, o ódio contra judeus é indissociável do “Estado judeu”: Israel. Esta ligação consolidou-se na década de 1970, devido ao “sucesso das políticas” do Governo israelita nesse sentido, e transformou o antissemitismo num problema intimamente ligado aos acontecimentos no Médio Oriente. Esta ligação tornou-se particularmente visível nos últimos três anos, devido à instabilidade na região: o 7 de Outubro, a ofensiva israelita na Faixa de Gaza, a primeira guerra no Líbano, as duas guerras contra o Irão e uma nova ofensiva no Líbano.

Ao mesmo tempo, registou-se, pelo mundo inteiro, uma “explosão de ataques contra judeus, muitas vezes judeus que não têm nenhuma ligação a Israel”, lamenta o historiador, num olhar sobre a comunidade judaica britânica, no seio da qual cresceu, que tem sido alvo de sucessivos ataques. Mas alerta: “As próprias políticas de Israel estão a encorajar o que eu chamaria de antissemitismo real.” A análise histórica permitiu a Mazower identificar facilmente políticas concretas para combater o antissemitismo — mas a “fase perturbadora” que o mundo vive deixa-o pouco esperançoso de que estas venham a ser aplicadas com sucesso.

“Não vejo nenhuma razão para tornar a declaração de genocídio ilegítima, muito menos para dizer que é antissemita”

Decidiu escrever o livro depois de testemunhar os acampamentos pró-Palestina nos campi das universidades norte-americanas. Visões pró-Israel classificaram estes acampamentos como “antissemitas”, enquanto os ativistas pró-Palestina se classificaram como “antissionistas”. Como é possível discutir ou combater o aumento do antissemitismo quando parece sequer impossível defini-lo?

Essa foi a génese do livro e parte do problema. Como podemos clarificar a relação entre essas duas coisas de forma a permitir que as pessoas critiquem Israel como criticam qualquer outro país? Ao mesmo tempo, deixar muito claro o que é e o que não é antissemita. Estas coisas tornaram-se extremamente confusas. Tentei entender as fontes e apontar os perigos desta confusão. Como esta era uma área de retórica muito confusa, e como se tratava de política, as pessoas falavam em slogans e tinham tendência a assumir que o significado desses slogans era óbvio. Por exemplo, era óbvio o que queríamos dizer quando afirmávamos que algo é sionismo, ou era óbvio quando afirmávamos que algo é antissionista. Isso é normal no calor de uma manifestação política.